Lulu Santos faz 67 anos e ganha linda homenagem do marido

Lulu Santos completou 67 anos na segunda-feira (4) e foi surpreendido com uma linda declaração de amor, feita pelo marido, Clebson Teixeira, no Instagram. No texto, ele celebrou a união e falou sobre o amor que sente pelo artista, com quem está casado desde abril do ano passado, após terem assumido o relacionamento em julho de 2018.



“Feliz, muito feliz, esse é o sentimento que predomina desde que nos conhecemos. Você chegou para deixar a minha vida mais colorida, em todos os sentidos possíveis, me fez ter orgulho de quem sou e lutar por tudo aquilo em que acredito, mesmo que com isso possa causar possíveis ‘descontentamentos'”, escreveu o analista de sistemas.



Clebson ainda citou versos do poeta Fabrício Carpinejar para enfatizar seus sentimentos.



“Como diria Carpinejar, ‘Amar é uma confissão. Amar é justamente quando um sussurro funciona melhor que um grito. Amar é não ter vergonha de nossas dúvidas, é falar uma bobagem e ainda se sentir importante’. Isso define exatamente como me sinto ao seu lado! Te admiro como homem, profissional e marido, tenho muito orgulho de você. Feliz aniversário! Te amo!”, escreveu o baiano.







No Rio de Janeiro



Embora o casamento tenha sido no ano passado, somente este ano Clebson conseguiu se mudar para a casa de Lulu, no Rio de Janeiro.



No carnaval, no final de fevereiro, o analista de sistemas contou que ia começar a procurar emprego.



Clebson vivia em Belo Horizonte e, por dois anos, manteve uma relação à distância com Lulu.



