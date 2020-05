Luxa pode abrir mão de reforço e incentivar disputa interna por titularidade no Palmeiras

Antes da pandemia de coronavírus, o Palmeiras estava em busca de um novo lateral-direito para chegar e assumir a condição de titular. Mas agora, quando a bola voltar a rolar, a disputa pela posição tende a se dar internamente.

Depois que o colombiano Daniel Muñoz informou seu desejo de permanecer no Atlético Nacional de Medellín, o Verdão, em contenção de gastos, só retornará ao mercado se for para contratar um nome que realmente agregue, com boa chegada ofensiva e que também saiba se posicionar bem na linha de marcação. Por isso, é bem provável que o técnico Vanderlei Luxemburgo busque opções dentro do plantel.

O primeiro duelo da retomada, ainda sem data definida, deve ser contra o Corinthians, pelo Campeonato Paulista. Para este confronto, Marcos Rocha precisará cumprir suspensão automática. Com isso, Mayke, em recuperação de lesão, pode ser testado. Outra alternativa seria improvisar Gabriel Menino na função, algo que Luxa já fez. “De repente, posso achar que não preciso contratar um jogador que já tenho ali. Encaixei o Gabriel Menino de lateral-direito em alguns jogos. Ele mostrou qualidade defensiva, no meio-campo, e ofensiva. Se eu precisar dele ali, eu posso tê-lo”, disse o treinador, em recente entrevista ao Fox Sports. Ou seja, esta é a nova realidade do clube. Ao menos por enquanto.

