Maceió já tem 66% dos leitos SUS de UTI ocupados devido a COVID-19

Em mais um boletim epidemiológico divulgado nesta terça-feira (5), os números comprovam, mais uma vez, que a população alagoana continua negligenciando o isolamento social e contribuindo diretamente para o aumento do número de casos positivos que crescem exponencialmente todos os dias em Alagoas. Segundo divulgou o secretário de Estado da Saúde, Alexandre Ayres, durante a coletiva de imprensa, já são 1605 casos confirmados e 80 óbitos. Em apenas uma semana, o estado confirmou mais de 800 casos.

“A gente tem trabalhado fortemente para reduzir a taxa de letalidade e ampliar o número de leitos, mas, eu volto a dizer que, a participação da sociedade é fundamental nesse momento. Isso tem acontecido em vários estados do Nordeste, do Brasil e em alguns países do mundo. A gente precisa que a população tenha compromisso e consciência da importância do seu papel nesse enfrentamento à Covid-19”, ressaltou.

O secretário informou, ainda, que o estado disponibilizou, nesta terça-feira (5), mais 22 leitos à rede pública, sendo dois leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Sanatório, em Maceió, e mais 20 leitos clínicos no Hospital Ib Gatto Falcão, em Rio Largo, dos quais 15 já estão ocupados.

“Temos hoje 452 leitos disponíveis na rede estadual. Destes, 142 são leitos de UTI e estão com 56% ocupados. Desses 142 leitos de UTI, 102 estão em Maceió e já temos uma taxa de ocupação que chega a 66%. Em relação aos leitos clínicos distribuídos pelo estado, a ocupação já chega a 74%. Se todo mundo ficar doente ao mesmo tempo, não vamos ter leito nem em Maceió, nem em Alagoas e nem em nenhum lugar do mundo”, enfatizou.

O gestou esclareceu, mais uma vez, que a sociedade é quem dita o ritmo das medidas restritivas de isolamento social. De acordo com ele, abril foi o mês com o maior crescimento da curva da contaminação em Alagoas e, por isso, foi necessária a prorrogação do decreto, com medidas mais severas, representando uma nova tentativa de contenção da circulação do vírus em Alagoas.

“Já que a população não entendeu o recado por meio de medidas menos restritivas e, em respeito às pessoas que estão cumprindo civilizadamente o isolamento social, suspendemos a circulação de pessoas na orla marítima, calçadão e beira-mar, a partir de meia-noite de hoje, sob fiscalização da Polícia Militar e Guarda Municipal de Maceió. Além disso, também está suspensa a permanência de pessoas em praças, ruas e logradouros públicos. Lembrando que a participação da sociedade é essencial e não estão descartadas novas medidas mais restritivas”, salientou.

Alexandre Ayres confirmou que a abertura da Central de Triagem do Benedito Bentes e do Hospital Metropolitano, também na parte alta da capital alagoana, irão ocorrer na próxima semana, reiterando o esforço do Governo do Estado na ampliação da abertura de novas portas de atendimento à população contaminada com o novo coronavírus.

Fonte: SESAU