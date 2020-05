Mãe sobre morte de ex-The Voice: ‘Lugar errado na hora errada’

Em entrevista ao site G1, Matilde Azevedo, mãe do ex-The Voice Kids Arthur Almeida, comentou sobre a morte do filho, na última semana, aos 15 anos de idade.



Ele foi morto, no final da tarde da última quinta-feira (30), em Jaboatão dos Guararapes, na Grande Recife, em um estabelecimento comercial.



“Chegaram dando tiro e ele foi atingido. Estava no lugar errado, na hora errada”, afirmou ela, sobre o lamentável assunto.



Arthur participou do programa musical de sucesso da Rede Globo em 2018, sendo um dos integrantes do time de Carlinhos Brown.



Ex-The Voice Kids é assassinado, aos 15 anos



Artista lamentou a morte do menino











Foi com extrema emoção e revolta, que Carlinhos Brown recebeu a notícia de que Tuca Andrada, ex-participante do The Voice Kids, foi morto em sua cidade. O adolescente de apenas 15 anos, teve a vida ceifada por um grupo de criminosos que entraram encapuzados, atirando em um estabelecimento comercial, no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, em Recife.



O jurado do reality musical da TV Globo, prestou uma tocante homenagem ao ex-pupilo que encantou os fãs da atração em 2018, quando participou em busca de uma oportunidade na carreira artística.



Em seu Instagram, nesta sexta-feira (1), o músico escreveu:



“Com muita tristeza recebemos essa notícia sobre esse acontecimento brutal com um menino de muito talento que tinha tudo pela frente e a vida é interrompida por uma violência que insiste em nos cercar e a cada dia se aproxima mais dos nossos”, iniciou ele.



O artista fez uma breve reflexão sobre o valor humano.



“Temos que nos manifestar em busca de que a educação possa nos fortalecer nesse quesito. Porque não vejo outro caminho senão o conhecimento das pessoas. E o conhecimento nos leva a Deus e nos leva a compreender o valor da vida”, pontuou.



Por fim, Carlinhos mostrou empatia com a dor da família.



“Meus pêsames a família de Artur Almeida e que Deus o receba em glória. Vai fazer lindamente parte do coral dos anjos no céu”, concluiu.







Entenda o caso



Seis homens encapuzados entraram atirando em um estabelecimento comercial, no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, em Recife, na quinta-feira (30) e tiraram a vida de Tuca Almeida, de 15 anos.



Em nota, a Polícia Civil disse que o homicídio aconteceu por volta das 17h e o alvo era o cunhado do jovem.



“Procuravam, supostamente, pelo cunhado da vítima, que estava no local acompanhando o jovem e conseguiu fugir. Esse cunhado, pelas investigações iniciais, é um presidiário posto em liberdade como medida de prevenção à disseminação da Covid-19 no sistema penitenciário”, disse a Polícia Civil.







Polícia Civil investiga o caso



O caso foi registrado pela equipe da Força Tarefa de Homicídios Metropolitana Sul, coordenada pelo delegado Fábio Lacerda. A investigação está sendo conduzida pelo delegado Ícaro Schneider.



A Polícia Civil afirmou que vai se pronunciar sobre o caso ao término da investigação, “que não cessará até a devida elucidação e captura dos responsáveis”.



Informações sobre data, horário e local do sepultamento do corpo de Tuca Almeida não foram divulgadas. Vale lembrar que, por conta da pandemia do coronavírus, o acesso a funerais está restrito.