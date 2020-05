Mães adolescentes podem pedir auxílio emergencial a partir de hoje – Notícias Concursos

A partir deste sábado, 30 de maio, mães com menos de 18 anos de idade podem pedir o auxílio emergencial. O benefício paga R$ 600 em três parcelas, ou R$ 1.200, nos casos de mães chefes de família.

A novidade sobre mães adolescentes ficou disponível na 16ª versão do aplicativo Caixa Auxílio Emergencial e foi liberado neste sábado. A extensão do benefício foi incluída pelo Congresso recentemente e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro dia 15 de maio. Os cadastros para tentar receber o auxílio seguem abertos para todos os cidadãos e podem ser feitos no aplicativo ou site oficial.

Na tarde deste sábado, Tatiana Thomé, vice-presidente de Tecnologia da Caixa, deu entrevista coletiva e explicou mais sobre a novidade. A mãe adolescente precisa cadastrar pelo menos dois membros da família, ou seja, ela mesma e mais um filho, no mínimo. Se a mãe adolescente fizer parte de uma família maior, com membro que já recebe o auxílio emergencial, será necessário fazer cadastro compatível com o do outro membro.

Não é possível fazer o cadastro de mães grávidas, já que o aplicativo pede o CPF do filho. Ao entrar no site ou aplicativo, a mãe deve digitar seu nome completo, número de CPF, nome da mãe e data de nascimento. Os dados devem condizer com o que está cadastrado na Receita Federal. Se o referente não conhecer a mãe, há a opção “mãe desconhecida”.

Com o cadastro feito, os dados são enviados à Dataprev. A empresa verifica as informações em 17 bases de dados para verificar se a requerente se enquadra nos requisitos. O andamento pode ser verificado no site e aplicativo.