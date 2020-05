Mães menores de idade já podem pedir o benefício – Notícias Concursos

A partir deste sábado (30), mães menores de idade podem solicitar o auxílio emergencial de R$ 600 (R$ 1,2 mil para mães solteiras). A nova possibilidade está disponível na 16ª versão do aplicativo Caixa Auxílio Emergencial, que está sendo liberada hoje pela Caixa Econômica Federal.

Incluída pelo Congresso durante a tramitação da medida provisória que instituiu o auxílio, a ampliação do auxílio emergencial para mães menores de idade havia sido sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro no último dia 15.

Em entrevista coletiva na tarde deste sábado (30), a vice-presidente de Tecnologia da Caixa, Tatiana Thomé, explicou que a mãe menor de idade precisa cadastrar pelo menos dois membros da família (ela própria mais um filho, no mínimo). Se a adolescente pertencer a uma família maior, com algum membro que tenha se cadastrado no auxílio emergencial, precisará fazer o cadastro compatível com o do outro membro da família.

Mães grávidas não poderão fazer o cadastro

As mães ainda grávidas não poderão fazer o cadastro, pois o aplicativo pedirá o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do filho. Portanto, o processo se dará de forma igual ao dos demais cadastramentos.

Ao finalizar o cadastro, os dados serão enviados à Dataprev. A usuária poderá acompanhar, no próprio aplicativo, se o benefício foi aprovado, negado ou se o cadastro foi considerado inconclusivo (quando as informações prestadas não conferem com os bancos de dados do governo).

Como pedir o auxílio

Os trabalhadores poderão solicitar o auxílio emergencial de R$600 das seguintes formas: