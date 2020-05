Magazine Luiza: Dicas como criar uma loja virtual grátis

Como o e-commerce mais premiado do país, o Magalu Marketplace é um shopping virtual onde você pode aumentar as suas vendas.

É uma excelente oportunidade de negócio para lojistas de todos os tamanhos criarem seu canal de venda digital. Para mais informações sobre o Marketplace clique nesse link que esclarecemos algumas dúvidas.

Além disso eles disponibilizam o Magalu Entregas que tem um serviço de totalmente gratuito para deixar seu frete mais atrativo.

A sua responsabilidade é somente imprimir a etiqueta de envio, emitir a NF do produto e levar até uma das agências dos Correios ou aguardar a coleta deles, se você estiver cadastrado nessa modalidade.

E nesse serviço, a comissão é cobrada somente em cima do valor do produto, pois o cliente final irá pagar o valor do frete para o Magalu.

E também conta com o Magalu ADS, te ajuda a alavancar suas vendas e posicionar seu produto nos melhores espaços na loja.

Como se cadastrar e começar a vender no Magalu

Ao acessar Magalu Marketplace, clique em cadastrar minha loja, preencha todas as informações necessárias do formulário e envie.

Você Pode Gostar Também:

Passo 1 preencha com os dados de sua loja, a seguir será pedido o número do seu CNPJ, aquele que você emite suas notas fiscais. É importante que seja preenchido corretamente pois não poderá ser alterado.

Porém você deve ter esse CNPJ a mais de 3 meses para conseguir realizar o cadastro.

E os passos seguintes você irá preencher conforme sua necessidade e particularidades de sua empresa.

Passo 2 serão os dados da sua empresa.

Passo 3 serão seus dados financeiros.

Importante lembrar que as formas de pagamento dentro da Magalu são a vista ou parcelados, e você receberá sua comissão conforme a forma de pagamento do seu cliente.

Conforme a quantidade de parcelas que ele fizer, é a quantidade de parcelas que você vai receber. Exemplo, se ele parcela em 3X, você recebe em 3X.

O próprio site disponibiliza um vídeo caso tenham alguma dúvida.

Para você que tem loja física é uma excelente oportunidade de aumentar seu leque de vendas e atingir ainda mais clientes em qualquer lugar do Brasil.