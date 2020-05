Mainz 05 x RB Leipzig | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local

Um duelo de extremos marcará o próximo domingo (24) de bola rolando na Alemanha. Pela rodada 27 da Bundesliga 2019/20, Mainz 05 e RB Leipzig se enfrentam na Opel Arena, casa da equipe vermelha. O confronto é importantíssimo e pode mexer com as duas pontas da tabela, dependendo do resultado final. Quer saber mais sobre este duelo? Confira nosso pré-jogo:

Ficha técnica e onde assistir

FBL-GER-BUNDESLIGA-MAINZ-LEIPZIG

Ficha técnica: Mainz 05 x RB Leipzig

Motivo: 27ª rodada da Bundesliga 2019/20

Data: 24 de maio de 2020

Hora: 10h30 (de Brasília)

Local: Opel Arena, em Mainz (ALE)

Árbitro: A definir

Onde assistir: ESPN Brasil

Prováveis escalações

Mainz 05

FBL-GER-BUNDESLIGA-MAINZ-BAYERN MUNICH

Provável equipe: Müller; Baku, St. Juste, Niakhate, Martin; Barreiro, Kunde, Onisiwo, Boetius, Quaison; Mateta.

Informações adicionais: Em situação perigosa na tabela, o time de Achim Beierlorzer chega para este duelo quase completo. O único desfalque confirmado é Zentner, com um problema no joelho. A grande esperança de gols do Mainz é o atacante Quaison, uma das ‘estrelas anônimas’ do torneio.

RB Leipzig

UEFA Champions League”Red Bull Leipzig v Tottenham Hotspur FC”

Provável equipe: Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Nkunku, Sabitzer, Laimer, Kampl, Angeliño; Poulsen, Timo Werner.

Informações adicionais: Após tropeço na primeira rodada pós-retomada, o Leipzig de Julian Nagelsmann busca recuperação neste duelo fora de casa. Em campo, uma escalação bem próxima da ideal, já que seus últimos desfalques são considerados reservas: Ampadu e Forsberg, lesionados.

Classificação e últimos resultados

1. FSV Mainz 05 v RB Leipzig – Bundesliga For NIKE

De campanha decepcionante na competição, o Mainz 05 é apenas o décimo quinto colocado da tabela de classificação, com 27 pontos somados. A proximidade da zona do perigo assusta: o Düsseldorf, que hoje disputaria a chamada ‘repescagem’, tem 23 pontos. Somar pontos contra o Leipzig é importantíssimo para os donos da casa, que voltaram à Bundesliga com empate por 2 a 2 contra o Colônia, duelo que chegaram a estar perdendo por 2 a 0.

No outro extremo da tabela está o RB Leipzig, atual quarto colocado e ainda postulante ao título nacional. Com 51 pontos somados, os Touros estariam classificados à fase de grupos da próxima Champions se o campeonato acabasse hoje. Contudo, é bom a equipe de Nagelsmann ficar ligada: o empate em 1 a 1 na rodada passada, diante do Freiburg, permitiu que o Bayer Leverkusen colasse de vez na briga pelo G-4.