Maior da carreira? Castán ‘revive’ quartas da Libertadores 2012 e revela se pensa em voltar ao Corinthians

Idolatrado pela torcida do Vasco e atual capitão da equipe carioca, o zagueiro Leandro Castán trata justamente uma partida contra o Cruzmaltino como uma das mais importantes de sua carreira: a volta das quartas de final da Libertadores 2012, ano em que o Corinthians, seu clube à época, conquistou a América pela primeira vez.

Em entrevista concedida ao IG Esportes, o zagueiro relembrou aquela dramática partida no Pacaembu contra o Gigante da Colina, duelo que completa oito anos neste sábado, 23 de maio: “Foi o jogo mais difícil da Libertadores, os times eram muito parecidos, e nós sabíamos que quem vencesse ali seria o campeão (…) Trabalhei muito para aquele momento, foi o melhor campeonato da minha carreira

“, afirmou.

Corinthians v Vasco – Copa Libertadores 2012

Dois lances cruciais foram ‘revividos’ pelo defensor durante a entrevista: a defesa milagrosa de Cássio, cara a cara com Diego Souza; e o gol de Paulinho, o da classificação alvinegra, já na reta final da partida. Visto como uma das engrenagens mais importantes daquela vitoriosa equipe, o volante foi elogiado por Castán: “Não tem como descrever o sentimento daquele gol. O Paulinho era muito iluminado

“, elogiou.

Paulinho (R) and Leandro Castan of Corin

Se as memórias são as melhores e o carinho pelo Corinthians é grande, há o desejo de retornar ao Parque São Jorge? O zagueiro deixou o futuro para as contingências: “Depois de tudo o que aconteceu na minha vida, vivo um dia após o outro. Vamos ver o que Deus tem preparado para mim. Tenho um respeito e um carinho muito o grande pelo Vasco, assim como pelo Corinthians, são dois clubes que fazem parte da minha vida

“, concluiu.

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique aqui.