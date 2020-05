MAIS EMPREGOS: Mercado Livre, Amazon e mais 8 empresas estão contratando durante a pandemia

Com as medidas de isolamento social, alguns setores do mercado de trabalho tiveram que parar e, consequentemente, encerrar as contratações. Em contrapartida, as áreas consideradas essenciais estão tendo que aumentar o quadro de funcionários.

Portanto, a fim de ajudar as pessoas que estão em busca de emprego, o Notícias Concursos preparou uma lista com 10 empresas que abriram o processo seletivo para diversos cargos durante a pandemia. Confira abaixo as oportunidades.

Amazon

A empresa faz saber aos interessados a abertura de 162 vagas de emprego. As oportunidades estão localizadas no estado de São Paulo.

As vagas são para os cargos de Gerente de Marketing, Gerente de Contas de Vendas, Editor de Conteúdo, Especialista em Catálogos, Assistente de Rh, Gerente de Programa, Analista Financeiro, Produtor, entre outros.

Para mais detalhes sobre as vagas e inscrição, os interessados devem acessar o site de recrutamento.

AMcom

A empresa AMcom, que trabalha com soluções de negócios, faz saber aos interessados a abertura de 11 vagas de emprego. As oportunidades estão localizadas no estado de São Paulo.

As vagas são para os cargos de Analista de Testes, Desenvolvedor, Analista de Sistemas, Administrador de Dados, e outros.

Para mais detalhes sobre as vagas e inscrição, os interessados devem acessar o site de recrutamento.

Bexs Banco

O banco digital de pagamentos internacionais faz saber aos interessados a abertura de 5 vagas de emprego. As oportunidades estão localizadas no estado de São Paulo.

As vagas disponíveis são para os cargos de SRE, FullStack, DevOps, FrontEnd e Data Engineer.

Para mais detalhes sobre as vagas e inscrição, os interessados devem acessar o site de recrutamento.

Itaú Unibanco

Um dos maiores bancos privados do Brasil faz saber aos interessados a abertura de 39 vagas de emprego. As oportunidades estão localizadas nos estado de São Paulo e Bahia.

As vagas disponíveis são para os cargos de Analista Engenharia TI Pleno, Analista de Segurança da Informação, Analista de Engenharia de Dados TI, Engenheiro (a) de Software, Analista de Teste e Qualidade, Team Lead e outros.

Para mais detalhes sobre as vagas e inscrição, os interessados devem acessar o site de recrutamento.

Iugu

A empresa de automação financeira faz saber a abertura de 7 vagas de emprego. As oportunidades estão localizadas no estado de São Paulo.

Você Pode Gostar Também:

As vagas disponíveis são para os cargos Product Manager, Supervisor de Pré-Vendas, Analista de Dados, Coordenador de Dados, Analista de Compliance Sr e Devops Engineer.

Para mais detalhes sobre as vagas e inscrição, os interessados devem acessar o site de recrutamento.

Mercado Livre

A plataforma de vendas online faz saber aos interessados a abertura de 7 vagas de emprego. As oportunidades estão centralizadas no estado de São Paulo.

As vagas disponíveis pela empresa são nos cargos de Executivo de Contas Senior, Gerente de Desenvolvimento, Supervisora / Supervisor de Comunicação – Customer Experience, Analista Desenvolvedor(a) Front End e outros.

Para mais detalhes sobre as vagas e inscrição, os interessados devem acessar o site de recrutamento.

Rede D’Or São Luiz

A operadora de hospitais faz saber aos interessados a abertura de 109 vagas de emprego na área da saúde. As oportunidades estão centralizadas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco e Maranhão.

As vagas estão disponíveis para os cargos de Técnico de Enfermagem, Supervisor Médico do Trabalho, Auxiliar de Contas Médicas, Enfermeiro, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Farmácia, Nutricionista de Produção, Auxiliar de Suprimentos e outros.

Para mais detalhes sobre as vagas e inscrição, os interessados devem acessar o site de recrutamento.

Wildlife Studios

A empresa faz saber aos interessados a abertura de 39 vagas de emprego. As oportunidades estão centralizadas no estado de São Paulo.

As vagas estão disponíveis para os cargos Art Manager, Creative Director, Network Security Engineer, Visual Designer e outros.

Para mais detalhes sobre as vagas e inscrição, os interessados devem acessar o site de recrutamento.

Zé Delivery

A empresa faz saber aos interessados a abertura de 16 vagas de emprego. As oportunidades estão centralizadas nos estados de São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro, Paraná e outros.

As vagas estão disponíveis para os cargos de Coordenador de Operações, Designer Criativo, Insights Analyst, Diretor de Criação, Engenheiro de Software e outros.

Para mais detalhes sobre as vagas e inscrição, os interessados devem acessar o site de recrutamento.