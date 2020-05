Mais próximo? Botafogo recebe ‘boa notícia’ envolvendo projeto de clube-empresa

Falando em termos esportivos e financeiros apenas, é fato que a pandemia global de coronavírus trouxe consequências bastante negativas aos clubes e seus profissionais. O Botafogo não escapa dessa realidade, mas tenta tirar ao menos uma boa notícia do cenário delicado: a variação cambial favorável para investimento externo, mantendo ‘aceso’ o projeto de S/A do clube.

Como destaca o Lance!, o Real vive um momento de grande desvalorização no mercado financeiro, o que pode alavancar o interesse de empresários estrangeiros no nosso futebol. Em entrevista concedida ao ‘Canal Fabiano Bandeira’, o advogado André Chame, que esteve presente na Assembleia Geral que votou a favor do projeto do Botafogo S/A em dezembro, explicou como o aumento da cotação do Dólar pode facilitar o investimento externo.

Botafogo v Vasco da Gama – Brasileirao Series A 2019

“Precisamos em torno de U$ 50 milhões [aproximadamente R$ 300 milhões] mais ou menos para começar a Botafogo S/A. Parte para pagamento a credores, parte para investimento no clube. É verdade que o investimento ficou menor em dólar. Hoje, para o investidor menor ficou mais interessante. Ficou mais barato”, contou.

Com dívida total estimada em R$ 1 bilhão, o Glorioso tem no projeto de clube-empresa, a sua grande esperança de salvação. A taxa cambial é uma boa notícia de momento, cabendo aos idealizadores do projeto aprofundar a busca por investidores em potencial.

