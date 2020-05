Mais uma rusga! Clubes, em conjunto, tentam negociar liberação de verbas junto à Turner

Oito dos 20 clubes que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro possuem contrato com a Turner (Esporte Interativo) para a transmissão de seus jogos em TV fechada até 2024. Pois sete deles, como informa a coluna De Primeira, decidiram negociar em conjunto para ter acesso a ao menos parte do valor prometido pela emissora a partir do mês de maio.

Palmeiras, Santos, Bahia, Fortaleza, Ceará, Coritiba e Atlhetico-PR querem que a programadora, que teria que repassar R$ 104 milhões, pague, no mínimo, metade do bolo total. Os times alegam que precisam deste dinheiro para honrar compromissos previstos em orçamento. Na tentativa de obter R$ 52 milhões, a ideia é avançar nas conversas o mais rápido possível.

A Turner alega que a crise advinda da pandemia de coronavírus impede os pagamentos. Os clubes, por sua vez, enxergam neste ato mais uma tentativa do grupo em romper o vínculo. A companhia norte-americana, que recentemente notificou as instituições esportivas a respeito de uma série de regras que estariam sendo violadas, não está contente com o faturamento e números de audiência obtidos. De todas as equipes que assinaram com a emissora, apenas o Internacional decidiu negociar em separado.

