Maisa sobre ser famosa: ‘Sempre tenho que ter atenção dobrada’

Maisa Silva é uma das personalidades mais carismáticas do SBT e do Brasil, sendo inclusive uma das estrelas mirins mais queridas pelo público da televisão.



Nesta segunda-feira (04), ela desabafou com os fãs sobre as dificuldades sobre ter uma imagem bastante difundida no público, tudo a partir de um questionamento de um fã.



“Tem alguma coisa que você acha que não vivenciou na sua infância/adolescência só por ser famosa? Sempre tive essa curiosidade”, perguntou ele.



“Com certeza. Adolescência, né? Vocês podem postar stories fazendo qualquer coisa ou se expondo de maneira exagerada, e isso foi coisa que eu nunca fiz ou pude fazer, porque o julgamento seria muito grande. Também sempre evitei ficar com pessoas em público, pra não sair foto, e em festa eu consigo ficar”, respondeu Maisa.



“Ficar tipo na multidão, sabe? Geralmente tenho que ficar em camarote ou área vip para não causar tumulto. O que eu sei que pra muita gente vai ser ‘uau’, mas nem todos os meus amigos conseguem comprar ingressos pra esses lugares, então é chato ter que me ‘separar’ deles às vezes”, continuou ela.



“E eu sempre tenho que ter atenção dobrada. Às vezes eu só quero dançar de boa e ‘boom, tem algum bobo me filmando… eu tenho que ter dois olhos atrás da cabeça (risos). Mas já tô acostumada, me divirto de um jeito ‘diferente’, mas me divirto demais. Saudade de aglomerar com meus amigos”, conclui.



Prima tem alguma coisa q vc acha q vc n vivênciou na sua infância/adolescência só por ser famosa?



Smp tive essa curiosidade

— thithi (@thiagofmartiins) May 4, 2020



Ue haha com ctz, adolescência ne? Vcs podem postar story fazendo qlq coisa ou se expondo de maneira exagerada e isso foi coisa q eu nunca fiz ou pude fazer, pq o julgamento seria mt grande. Tb sempre evitei ficar com pessoas em público, pra n sair foto, e em festa eu consigo fica

— +a (@maisa) May 4, 2020



Ficar tjpo na multidão sabe? Geralmente tenho q ficar em camarote, área vip etc pq n causar tumulto. Oq eu sei q pra mt gente vai ser “uau”, mas nem todos os meus amigos conseguem comprar ingressos pra esses lugares, então é chato ter q me “separar” deles as vezes. +

— +a (@maisa) May 4, 2020



E eu sempre tenho q ter atenção dobrada, as vezes eu só quero dançar de boa e BOOM, tem algum bobo me filmando… eu tenho q ter 2 olhos atrás da CABEÇA KKKKK mas já tô acostumada, me divirto de um jeito “diferente”, mas me divirto demais. Sdds aglomerar c meus amigos.

— +a (@maisa) May 4, 2020



Maisa Silva divertiu no último dia 24. Em seu Instagram, a apresentadora contou sua ‘aventura na cozinha’, que deu um pouquinho errado…



Ela tentou arriscar uma nova receita que viu na internet, mas acabou se confundindo com os ingredientes e colocou sal em uma panqueca doce ao invés de açúcar.



Maisa preparou um vídeo engraçado para mostrar a história para seus 31,2 milhões de seguidores da rede social e contou que o resultado ficou desastroso.



“Choca 0 pessoas”, brincou ela na legenda da publicação, que rendeu muitas risadas dos internautas.







