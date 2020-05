Operação integrada começou hoje e não tinha dia para acabar.

De acordo com o áudio do comandante do 11º BPM de Penedo, Major Silva Júnior, a operação iniciou nesta terça-feira, 12 de maio, e visa fiscalizar estabelecimentos que descumprem o decreto do Estado de Alagoas, como também o do município de Penedo.

A intenção é fazer a prevenção e garantir a saúde de todos os penedenses. Além de estabelecimentos, pessoas que estão sem máscaras preventivas andando pelas ruas também serão abordadas, já que o documento obriga todos que transitarem em logradouros públicos utilizarem o objeto de proteção pessoal.

Confira o áudio: