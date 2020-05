Malhação: Mitsuko fica furiosa ao ver Tina com Anderson

Completamente apaixonados, Anderson (Juan Paiva) e Tina (Ana Hikari) vão enfrentar alguns problemas, para ficarem juntos, em Malhação – Viva a Diferença, novela que está sendo reprisada, pela Rede Globo.



No capítulo de segunda-feira (4) do folhetim, os dois, aliás, vão despertar a raiva de ninguém mais, ninguém menos que Mitsuko (Lina Agifu).



Tudo porque a mãe de Tina acaba vendo os dois juntos, no melhor clima de amor. Vale lembrar que ela não aceita o relacionamento da filha, principalmente por preconceito.



Malhação – Viva a Diferença está sendo reprisada desde o fim da trama Malhação – Toda Forma de Amar, por conta da paralisação nas gravações das novelas da Globo, durante a quarentena por conta da pandemia do novo coronavírus.



Confira o resumo completo do capítulo:











Fio, K1 e K2 encontram Tato machucado, e Keyla decide ir à delegacia. Josefina toma conta de Tonico e Roney vai com Benê ao encontro da filha. Bóris convence Edgar a contratar Ellen para trabalhar na biblioteca. Keyla recebe uma mensagem do falso Deco. Dóris comunica a Ellen que ela trabalhará no colégio de Bóris. Benê vai com Ellen até o colégio Grupo, e Tina a recebe na entrada. Dóris visita Keyla. Mitsuko vê Tina com Anderson e fica furiosa. Tato namora Keyla.