Malhação: Relembre a história de amor de Tato e Keyla

Desde o começo de Malhação – Viva a Diferença, novela que está sendo reprisada, pela Rede Globo, Tato (Matheus Abreu) e Keyla (Gabriela Medvedovski) demonstram o quanto são apaixonados, um pelo outro e a enorme e inegável sintonia que têm.



Formando um dos casais que fizeram o maior sucesso, quando a trama foi exibida pela primeira vez, entre 2017 e 2018, os dois já começaram o relacionamento mais unidos do que nunca, principalmente por conta do nascimento de Tonico.



Malhação: Tato ajuda Keyla e tenta intimidar o falso Deco



O menino é fruto do envolvimento de Keyla com Deco (Pablo Morais), mas foi criado como um verdadeiro filho, por Tato.



Mesmo ainda na escola, o rapaz, aliás, não pensou duas vezes antes de ir morar na casa da família de Roney (Lúcio Mauro Filho), principalmente para ajudar Keyla nos cuidados com o herdeiro.



Malhação: Tato e Keyla fazem as pazes, mas brigam de novo



Sempre muito apaixonados, o casal, contudo, passou por várias situações de tristeza e momentos de briga, principalmente por conta de K2 (Carol Macedo), que fez de tudo e mais um pouco para separar os dois.



Após vários altos e baixos e até momentos de distanciamento, Tato e Keyla acabaram deixando o amor falar mais alto, de uma vez por todas, e terminaram a novela juntinhos.



Com a reprise de Malhação – Viva a Diferença, durante o período de quarentena por conta da pandemia do novo coronavírus, a reportagem de OFuxico decidiu relembrar pelo menos alguns dos momentos mais marcantes da história de amor de Tato e Keyla.



Confira!



Malhação: Keyla começa a tomar remédios para emagrecer



1 – Nascimento de Tonico



Keyla recebeu total apoio de Tato, após ter entrado em trabalho de parto, em pleno metrô de São Paulo, e dado à luz o primeiro herdeiro















2 – Mudança para a casa da amada



Após uma feia briga com o pai, Aldo (Claudio Jaborandy), Tato resolveu sair de casa e ir morar na residência de Roney, principalmente para poder ajudar, ainda mais, a amada, nos cuidados com Tonico















3 – Provocações de K2



Apaixonada por Tato, a vilã fez de tudo e mais um pouco, para tentar separar o rapaz de Keyla. Durante um período de briga e distanciamento da mãe de Tonico, Tato, aliás, namorou K2, que chegou até a fingir uma gravidez, para tentar continuar com ele















4 – Reaparecimento de Deco



Tato e Keyla só viram o relacionamento ficar ainda mais conturbado, após a chegada de Deco, pai biológico de Tonico. Após ter descoberto sobre a existência do filho, ele fez de tudo não só para se aproximar do menino, mas também tentar reconquistar o coração da protagonista, que, inclusive, passou um tempo bem mexida, com a proximidade do ex















5 – Final feliz com direito a serenata e tudo



Depois de todas as idas e vindas e as complicações, Tato e Keyla tiveram um final com direito a muita alegria e ainda mais amor. A protagonista, aliás, chegou a surpreender o amado, no último capítulo do folhetim, com uma serenata, ao som de Evidências, clássico de Chitãozinho e Xororó















Quem mais aí também está amando muito rever este casal levanta a mão!