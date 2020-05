Manchester City de olho em promessa do River Plate; Real Madrid e Internazionale monitoram

O futebol parou, devido à pandemia do novo coronavírus, e ainda não se sabe quando tudo vai voltar. Porém, o Manchester City segue monitorando o mercado em busca de boas opções para reforçar o seu poderoso elenco para a próxima temporada. Bilionários, os ingleses devem ir para cima de “carro-chefe” da América do Sul: o River Plate.

De acordo com informações do jornal italiano ‘Calciomercato’, os citizens têm interesse no zagueiro Lucas Martínez Quarta, de 23 anos, e que é um dos grandes destaques do Millonarios. O defensor é visto como uma ótima alternativa para “refrescar” o setor da equipe de Pep Guardiola, além de ser considerado muito promissor.

River Plate v Almagro – Copa Argentina 2019

O City considera que trazer um zagueiro é muito importante, especialmente pela saída de Vincent Kompany na temporada passada e pelos problemas físicos de Aymeric Laporte, John Stones e Nicolás Otamendi. Contudo, o clube inglês deve sofrer com a concorrência de Internazionale e Real Madrid.



Cobiçado, Martínez tem contrato com o River Plate até junho de 2022 e multa rescisória de 22 milhões de euros (cerca de R$ 133 mi). Até o momento, não há negociações em andamento, mas os interessados seguem de olho no argentino e dispostos a pagar pela quebra do atual vínculo da promessa.