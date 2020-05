Manchester City visa meia do Milan para substituir David Silva

Guardiola tem a ideia de contratar Ismael Bennacer do Milan para fazer parte da equipe do Manchester City. Com o pedido do técnico, o clube pretende substituir David Silva, que tem o contrato até o final deste ano.

O site Uol Esporte relatou que Silva vai ampliar a ligação com o clube por três meses para poder completar a temporada e, assim, na sequência deixará o City. Com a vaga do meia-campista em aberto, o clube tenta negociar o jovem argelino.

O Man City está interessado no meia do Milan e da Argélia, Ismaël Bennacer (22). Pep Guardiola acompanha o jogador há muito tempo, ‘validando’ o jogador com sua equipe técnica e ‘iniciou discussões com sua comitiva’. pic.twitter.com/gLKOxnRC0R — Man City Notícias ?? (De ?) (@MCity_Noticias) May 19, 2020

Foram 23 jogos para Bennacer na atual temporada com o clube de Milão, suficientes para chamar a atenção de Pep. Conforme o portal ‘Tuttosport’, o Manchester City já teria entrado em contato com o agente do jogador para tratar do acordo.

Nascido na França, mas com origem argelina, o jovem defendeu a seleção na Copa Africana das Nações em 2017 e 2019. Ele completou as categorias de base no Arsenal, mas se firmou no Empoli, até ser contratado pelo Milan.