Manchester United tem interesse em revelação argentina avaliada em R$ 113 milhões

O Manchester United está de olho no mercado sul-americano para reforçar seu elenco e já escolheu um alvo: o meio-campista argentino Thiago Almada, do Vélez Sarsfield.

FBL-SUDAMERICANA-AUCAS-VELEZ

Segundo informações trazidas pelo jornal espanhol ‘Marca’ (e replicadas pelo Esporte Interativo), o clube inglês já teria enviado representantes à Argentina para negociar. Os valores girariam em torno de 18 milhões de euros (cerca de R$ 113 milhões pela cotação atual). Com apenas 19 anos recém-completados, Almada já tem se destacado com a camisa do Vélez, por onde marcou 5 gols em 25 jogos na temporada atual, além de 2 assistências.

Desde que estreou pelo clube, em 2018, Almada atuou em 46 partidas, fez 9 gols e deu 4 assistências. Ele é hoje também o jogador mais valioso da Superliga Argentina, com base nos dados trazidos pelo site Transfermakt.

⏲️⚽ Em cima da hora! Thiago Almada, com gol de pênalti aos 96 minutos sobre o #Cusco, classificou o @Velez à Segunda Fase da #SulAmericana. ? Foi o gol mais tardio dos argentinos no torneio desde 2011, com Juan Manuel Martínez, também em cobrança de penal, diante do #SantaFe. pic.twitter.com/A2ulMOcjRA — CONMEBOL Sul-Americana (@sulamericana) April 4, 2020

Além do histórico com a equipe de Buenos Aires, a joia tem no currículo também 7 partidas pela seleção sub-20 da Argentina, com um gol marcado.

