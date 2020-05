Manu Gavassi anuncia live nas redes sociais. Saiba a data!

Ainda se ambientando à vida real, após passar três meses confinada no Big Brother Brasil 20, Manu Gavassi anunciou na segunda-feira (4), que fará a sua primeira live.



Manu Gavassi e Bruna Marquezine conversam 6 horas por vídeo



A artista, que ganhou milhões de novos seguidores e atingiu o topo da parada da Billboard como artista em ascensão, apresentará o show online Vinho no Meu Tapete, que será realizado em sua casa. No tapete, como sugere!



“É chegado o momento… prepare sua taça, escolha seu vinho e venha para a minha live”, escreveu ela em seu perfil no Instagram.











Manu Gavassi ‘some’ após o BBB20 e web repercute. Entenda!



Setlist



Manu cantará os maiores hits da carreira como Garoto Errado e Planos Impossíveis, além de Áudio de Desculpas, música de seu mais recente EP Cute But (Still) Psycho.



A transmissão ao vivo terá como objetivo principal angariar doações que serão revertidas para o projeto Fome de Música, que une artistas, produtoras, shows, festas e festivais para arrecadar e destinar alimentos para quem precisa.



“Estou muito feliz em poder usar a minha música para ajudar quem precisa nesse momento tão delicado que estamos enfrentando. Acredito que levar alegria pra casa das pessoas nesse momento é essencial, e ainda poder reverter isso em doações e fazer as pessoas mais felizes é muito gratificante”, disse Manu Gavassi.



Vinho no Meu Tapete será transmitido na quinta-feira (7) às 19h no canal oficial da cantora no YouTube.



Relembre os maiores perrengues das lives de quarentena



Horas de conversa



Longe de Bruna Marquezine, sua melhor amiga, por três meses, Manu e a atriz logo quiseram colocar o papo em dia para se atualizarem de todos os babados que aconteceram durante esse tempo longe. E surpreenderam com o tempo em que ficaram se falando durante uma ligação de vídeo: foram seis horas e quinze minutos, no total.



Para provar a façanha, Manu publicou um print em seus stories do Instagram para mostrar o quanto elas conversaram. Haja assunto!



“Duas horas para cada mês. Te amo, Bruna Marquezine”, escreveu a cantora.



Manu Gavassi reaparece no Instagram após pausa: ‘Choque’