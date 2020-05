Manu Gavassi reaparece no Instagram após pausa: ‘Choque’

A terceira colocada do Big Brother Brasil desde ano, Manu Gavassi, ainda está em êxtase por tudo o que viveu dentro da casa mais vigiada do país. A cantora, de 27 anos, pouco a pouco, vai retomando o ritmo de sua vida – que está bem diferente com o assédio cada vez mais crescente.



A amiga de Bruna Marquezine fez uma pequena pausa na vida virtual, para assimilar a experiência que passou, desde o início do ano.



Na sexta (1), a famosa deu o ar de sua graça no Instagram e detalhou como está se sentindo.



“Estou sumida, eu sei. Sumi por três dias, com sensação de três semanas. Sumi porque estava tentando assimilar tudo o que aconteceu. Tentando assimilar o mundo que encontrei quando saí da casa, que foi um choque, e a dimensão que foi o programa. É muito louco. Eu fiquei muito assustada. Foi um choque. Primeiro, entender o que é o vírus, como a gente tem que se cuidar. Eu não tinha noção, na minha cabecinha, que era essa proporção toda. Eu me sinto, de verdade, uma viajante do tempo. Eu parei no dia 21 de janeiro e agora estou aqui. E, nesse meio tempo, eu vivi umas coisas meio loucas, com uma galera meio louca, num lugar meio louco, e envolvia muita meditação, muitas nuvens no céu, que a gente olhava, e chuva, e passarinhos cantando… envolvia muito isso, e algumas brigas, mas mais o resto”, iniciou ela.



A fada sensata ainda fez outras colocações em seu textão.



“E agora eu saí nesse mundo que eu não esperava. Já estou mais calma. Precisei desses dias para entender um pouco, conversar com a minha família. Nessa fase, já entendi o que a gente tem que fazer para se cuidar, que a gente tem que ter calma e não pode se desesperar. E daí eu fui entender a proporção que o programa tomou nesse período, e o lugar que ele ocupou na vida das pessoas, que a gente ocupou na vida das pessoas. As pessoas estavam em casa, a maioria. Então elas assistiram muito, logo elas me conhecem muito, mas me conhecem profundamente, de uma maneira muito especial e muito linda, porque elas conhecem meu melhor e meu pior. Sinto que todas as mensagens que eu recebo, tudo que eu vejo… sou eu ali. As pessoas sabem, moraram comigo”, explicou.



E ainda explicou como é ser uma influenciadora.



“E são dez milhões de novas pessoas. É muita coisa! E eu quero muito conhecer essas pessoas. Sei que a gente tá numa fase em que eu não tenho muito acesso a isso. Desde que eu saí, eu não vi ninguém, e ainda bem porque isso é o correto. Eu tenho essa vontade de conhecer essas pessoas, o que fez vocês se identificarem comigo,como foi isso da gente morar junto, essa doideira… enfim, é uma sensação muito louca de saber que vocês me conhecem muito e de querer muito conhecer vocês. Mais do que tudo, de ser muito grata”, concluiu.