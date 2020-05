Marcada por tensões, relação entre Peres e elenco santista se deteriora; relembre casos

Guerra fria. Este é o cenário de momento nos bastidores do Santos, tumultuados após a decisão unilateral tomada pela alta cúpula do clube em cortar drasticamente os salários do elenco profissional. A redução de 70% nos vencimentos dos atletas gerou enorme discórdia e inúmeras críticas públicas, além de um risco jurídico imenso ao Peixe. Este, no entanto, passa longe de ser o primeiro atrito entre o atual presidente alvinegro e os profissionais do futebol.

Como destaca o Lance!, José Carlos Peres acumula desavenças com atletas, empresários de atletas e até mesmo membros de antigas comissões técnicas que passaram pela Vila Belmiro. A cobrança ao vivo por valorização, feita por Lucas Veríssimo após uma partida de Libertadores no início deste ano, é um dos casos recentes que ilustra como o diálogo entre as partes não é dos melhores.

Gustavo Henrique e Bruno Henrique, que hoje defendem o Flamengo, também saíram do Peixe ’em litígio’ com o mandatário, que é conhecido por endurecer ao máximo as tratativas com empresários de atletas. Diversas negociações de renovação se transformaram em verdadeiras ‘novelas’ durante sua gestão, vide os casos de Diego Pituca e Léo Cittadini. Este último, por sinal, acabou se despedindo da Vila Belmiro e hoje defende o Athletico Paranaense.

Treinadores como Jorge Sampaoli (2019) e Cuca (2018) também tiveram grandes problemas com José Carlos Peres. O argentino chegou a revelar publicamente que ficou cinco meses sem falar com o presidente alvinegro e, durante seu período na Vila, criticou duramente a gestão em honrar compromissos. O mesmo aconteceu com Cuca, na temporada anterior.

