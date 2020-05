Marfrig abre 600 VAGAS DE EMPREGO para diversos cargos

Grande oportunidade. A Marfrig, companhia de carne bovina e produtora global de hambúrgueres, faz saber aos interessados a abertura de 600 vagas de emprego. As chances são abertas em meio à pandemia do novo coronavírus.

“A Marfrig é uma empresa com presença e atuação global, com produtos consumidos por milhões de clientes em mais de 100 países. Atualmente, é uma das companhias líderes na produção de carne bovina no mundo, ocupando a liderança quando o assunto é hambúrgueres com capacidade de 232 mil toneladas por ano. Com atuação na América do Norte e América do Sul, a empresa soma 20 unidades de abate, 12 de processamento e dez centros de distribuição e escritórios comerciais, incluindo Europa e Ásia.

Para chegar à mesa de milhões de pessoas todos os dias, os produtos da Marfrig são vendidos em grandes cadeias de restaurantes e supermercados, com marcas próprias, reconhecidas pelo qualidade premium, respeito ao meio ambiente e bem-estar animal.”

Vagas abertas

Algumas das vagas abertas são destinadas aos cargos de magarefe, técnico de enfermagem do trabalho, operador de máquinas, analista de faturamento, operador de empilhadeira, balanceiro, analista de transportes, faqueiro, operador de ETA (Estação de Tratamento de Afluentes) e operador de ETE (Estação de Tratamento de Efluentes).

Além disso, de acordo com o comunicado de vagas da empresa, há vagas para serrador, eviscerador, atordoador, líder operacional, estoquista, assistente de controle de qualidade, lombador, refilador, líder de manutenção, técnico de manutenção e operador de sala de máquinas.

Os aprovados vão atuar na unidade de Várzea Grande, no estado de Mato Grosso.

Lembrando que existem diversos cargos disponíveis, e que estes podem ser preenchidos a qualquer momento, assim como também podem aparecer novas vagas para novos cargos. Por este motivo, se tiver interesse, se inscreva o quanto antes e fique ligado no Notícias Concursos.

Inscrições e Informações

Para se candidatar, basta se cadastrar por meio do e-mail [email protected] e WhatsApp: 61 99860-9635.

Os interessados podem saber mais detalhes sobre o cargo desejado através do site oficial da Marfrig.