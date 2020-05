Marinho exalta Jesualdo e rasga o verbo contra ex-treinador: ‘Pior que já peguei’

Talentoso, irreverente e sem papas na língua. Este é Marinho, atacante de 29 anos que atualmente defende o Santos. Em uma entrevista bastante honesta e transparente, o jogador fez uma volta ao passado em sua trajetória profissional, relembrando personagens importantes, positiva e negativamente, para o desenvolvimento de sua carreira.

Como destaca o Globoesporte, Marinho foi só elogios ao ser perguntado sobre seu atual técnico na Vila Belmiro, Jesualdo Ferreira. Aos olhos do atacante, trata-se de um profissional que une currículo e caráter: “Ele é muito paizão, dá moral para todo mundo. Abraçou os jogadores. Todos aceitaram a forma dele de trabalhar (…) A gente espera que possa ajudar um cara que é vencedor, tem boas referências lá fora. O Hulk me falou dele. A gente vê a maioria dos jogadores na Europa que já trabalhou com ele falando bem dele. Ele não está no Santos à toa. Ele é vencedor”, afirmou.

Santos v Delfin – Copa CONMEBOL Libertadores 2020

Enquanto Jesualdo parece já ter conquistado o apreço e confiança do jogador alagoano, um renomado e vitorioso treinador do futebol brasileiro está entre seus maiores desafetos: Mano Menezes. Marinho não poupou críticas ao revelar detalhes da relação ruim com o comandante gaúcho, com o qual trabalhou em 2015, no Cruzeiro.

“A primeira coisa que ele fez quando chegou no Cruzeiro foi falar: “Ah, você é aquele lá do ‘sabia não’, né?”. Imagina, qual o respeito que o cara trata o seu atleta? É desse jeito? Então, já caiu no meu conceito daí. É um cara que não tenho vontade nenhuma de trabalhar e foi o pior treinador que já peguei, não porque eu não jogava, mas pelo fato de não respeitar o atleta como merece. Eu não era nenhum medalhão no Cruzeiro quando cheguei, mas quem me levou para lá foi o Luxemburgo, treinador de Real Madrid, de Seleção… Vai falar o quê?”, concluiu.

Cruzeiro v Fluminense – Brasileirao Series A 2015

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique aqui.