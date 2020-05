Marketplace o avanço do e-commerce

O Marketplace é um mercado que inovou no e-commerce. Empresas como o Uber, Airbnb e Mercado livre são exemplos de sucesso dessa estratégia.

Ele é um shopping virtual. Uma plataforma on line que reúne vários vendedores ou prestadores de serviços em um só lugar.

Nele é possível encontrar dois tipos de negócios, o que o vendedor oferece seus produtos ou serviços, e o outro no qual os clientes podem visualizar as ofertas.

Existe Marketplace de diversos segmentos, pois esse tipo de negócio foca cada um em seu nicho, alimentação, saúde, imóveis, carros, ficando assim mais fácil atingir o público alvo e fidelizar clientes.

E hoje em dia são inúmeras as ideias para trabalhar pela internet.

Exemplos de Marketplace:

Enjoei

Doctoralia

NetSuprimentos

Por que investir em um Marketplace?

Uma das vantagens é que a sua empresa já terá uma estrutura de loja montada on line. Principal diferença do e-commerce que é quando você tem um site próprio.

No e-commerce você precisa começar do zero, estruturando tudo desde a loja até as formas de pagamento.

Você Pode Gostar Também:

Já no Marketplace você vai precisar pensar em produzir boas fotos, criar uma descrição caprichada, com informações técnicas, colocando-se sempre no lugar do cliente.

Sem precisar começar tudo do zero.

Função do empreendedor no Marketplace

A principal função é conseguir fornecedores e conquistar clientes para a sua plataforma.

Encontrar bons vendedores ou prestadores de serviços na sua área de atuação para participar do seu shopping virtual.

Deve também investir no marketing digital para atrair clientes, esses consumidores irão comprar produtos ou comprar serviços dos fornecedores que o empreendedor prospectou para sua plataforma.

Como começar a vender em um Marketplace

Para começar a empreender os primeiros passos são escolher um nicho de mercado e uma plataforma pronta, além de prospectar seus clientes e fornecedores.

E por fim invista no marketing para atrair seus clientes.

Primeiramente, faça todo um planejamento de suas vendas, escolha os produtos mais adequados, aprenda a vender através de textos, pesquise as taxas das diferentes plataformas de Marketplace e invista em boas fotos.

Porém, é necessário que você também saiba como precificar seus produtos, para calcular seus custos corretamente.

Planeje tudo isso corretamente para que não tenha prejuízos mais para frente.

Gostou do artigo? Quer saber mais como vender pela internet? Deixe sua dúvida ou comentário.