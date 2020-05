Máscaras caseiras: Costureiras e a crise

Máscaras caseiras vem sendo a forma que muitas costureiras encontraram de enfrentar a crise, e manter seu rendimento.

De uma hora para outra tudo mudou, a demanda de costuras para festas escolares, formaturas, casamentos, simplesmente acabou.

Com o isolamento social nada disso seria necessário, mas e o sustento dessas tão dedicadas profissionais da costura?

A saída encontrada foi a fabricação de máscaras de pano. Devido a falta das máscaras descartáveis, a busca pelas máscaras caseiras cresceu muito.

Modelos e materiais das máscaras

Além de ser completamente eficiente, as máscaras caseiras se tornaram um fenômeno, dando espaço para a criatividade.

As peças podem ser feitas em cores neutras, branca, azul, cinza, preta, com desenhos.

É um equipamento simples de ser confeccionado, porém é preciso seguir algumas recomendações do Ministério da Saúde:

Precisa ter duas camadas de pano (dupla face)

Não pode ser dividida com ninguém

Pode ser feita em algodão, tricoline, TNT

Ser desenhadas e higienizadas corretamente

Precisa cobrir totalmente a boca e nariz e estar bem ajustada ao rosto.

Com a variedade de tecidos, as pessoas acabam tendo inúmeras opções para escolher sua estampa.

Recomendações de uso

A princípio foi recomendado o uso apenas para pessoas com sintomas respiratórios e profissionais da saúde.

Porém com o aumento da epidemia o uso da máscara se tornou obrigatório para todos.

Seu uso correto é cobrindo o nariz e a boca, e depois que já estiver com ela tocar somente no elástico, quando for retirar.

Não usem de forma alguma, cobrindo só a boca ou no queixo, agindo assim você estará se expondo e expondo outras pessoas.

Cuidados ao usar a máscara

Não utilizar por mais de duas horas

O uso é pessoal

Desinfete após cada uso

Aplicativo mapeia costureiras

A Rede Asta, um modelo de empreendedorismo social, que transforma artesãs em empreendedoras, lançou um aplicativo que localiza quem está produzindo máscaras perto de você.

Já são 2.492 artesãs em todo o Brasil!!

Rede Asta mobiliza uma rede do bem por meio da inovação, educação e design.

A Rede Asta está mobilizando toda sua rede de artesãs e costureiras para rapidamente responder às altas demandas por EPIs para população e para equipes médicas. Gerando renda e proteção para quem mais precisa neste momento.

Vivemos uma época de amor ao próximo, de colaboração e principalmente de ajuda mútua.

Muitas pessoas precisam de apoio e ajuda nesse momento, e ações como essas nos fazem refletir que fazer o bem faz bem.