Massinha de modelar contribui nas atividades pedagógicas em casa

Massinha de modelar é um ótimo brinquedo para as crianças. Elas constroem, objetos e se divertem com as inúmeras possibilidades que um material como a massa de modelar oferece. E o item é bastante usado também no início da vida escolar, e ajuda no desenvolvimento e aprendizado.

Mas a criança não precisar estar na escola para brincar com a massinha. Em tempos de isolamento social, o interesse pelo termo nas buscas pelo item aumentou na inter,et, de acordo com o site Nova Escola.

Professores e especialistas indicam a massinha como uma forma de oferecer uma boa brincadeira mão na massa sem deixar aprendizagem de lado.

A massinha, com suas texturas, leva as crianças a investigarem as características desse material, explicou Luciana Nobre, assistente de coordenação do curso Arte na Escola Contemporânea, do Instituto Arte na Escola.

Veja a seguir algumas dicas de como usar a massinha de modelar em casa.

1. Instigue a exploração

Para as crianças menores, a ideia é fazer a exploração do material, orientando com perguntas, sobre o que dá para fazer com a massinha, misturas, entre outras.

2. Use outros materiais

Especialistas em educação recomendam que esse momento de exploração seja complementados com outros objetos, como palitos e potes de diferentes tamanhos.

3. Ensine Matemática

Para crianças que já estão na Educação Infantil, o material pode ser trabalhado com as medidas da receita, questionando os alunos sobre a quantidade de ingrediente para fazer uma porção ou para duas, por exemplo.

4. Incentive a imaginação

Explore a imaginação dos alunos, para a confecção de animais, por exemplo. Um tema de estudo da semana ou uma história conhecida pode virar tema para exploração com massinhas.

5. Proponha a criação de objetos tridimensionais

É comum que as crianças pequenas trabalhem com a massinha como se ela fosse bidimensional, achatando a massinha. Mas é possível propor que as crianças passem a ver a massa de modelar como tridimensional e que tenham volume.

6. Stop motions

Não é apenas as crianças que podem usar a animação com massinha. Adolescentes, tão acostumados com a tecnologia, podem usar o item para criar vídeos em stop motions, por exemplo. Uma boa maneira de espalhar momentos divertidos nas redes sociais.