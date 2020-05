Matthew Perry termina namoro com Molly Hurwitz

De acordo com a revista In Touch Weekly, o ator de Friends Matthew Perry está solteiro novamente depois de se separar de sua namorada Molly Hurwitz. O casal namorou por cerca de dois anos, mas fontes da publicação afirmam que recentemente decidiram se separar. “Foi uma separação muito amigável”, assegura um informante. Molly Hurwitz, que é agente de talentos, é 20 anos mais nova que o ator, e algumas fontes afirmam que essa diferença de idade pode ter complicado o relacionamento. Ainda não está claro por que o casal terminou, e nenhum deles falou sobre os rumores ainda. Molly se junta a uma longa lista de ex-namoradas de Perry, incluindo Heather Graham, Lizzy Kaplan, Piper Perabo, Lauren Graham, Neve Campbell e Julia Roberts. Desafio de caridade





Todo o elenco de Friends se juntou para apoiar o desafio All In Challenge, cujo objetivo é arrecadar dinheiro para apoiar famílias necessitadas com alimentos durante a pandemia do coronavírus.

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Matt LeBlanc e David Schwimmer voltarão para uma reunião da série Friends, e estão convidando os fãs para serem parte disso, apoiando o desafio.

“Estamos convidando você e CINCO dos seus amigos para nos juntar no Stage 24”, Jennifer disse em seu Instagram. “Sejam nossos convidados especiais na plateia para gravar a reunião de Friends para a @HBOMAX enquanto relembramos a série e celebramos a diversão que tivemos… e tenha toda a experiência VIP de Friends no tour pelo Estúdio da Warner Bros.”.

A All In Challenge pretende levantar milhares de dólares para as pessoas necessitadas, especialmente as que precisam se alimentar durante a pandemia.