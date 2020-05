Maurício Mattar sobre ser avô: ‘Estou nas nuvens’

Maurício Mattar definitivamente já se tornou um dos vovôs corujas do meio artístico. Por meio do próprio perfil oficial que possui, no Instagram, o famoso artista encantou os fãs, ao compartilhar várias fotos com a recém-nascida neta, Esmeralda.



A menina é filha de Luã Yvys (herdeiro de Maurício e Elba Ramalho) e parecia estar adorando o colo e o carinho do avô famoso, na frente das câmeras.



Na hora de postar tal encantador clique, Maurício, aliás, ainda dividiu com os fãs detalhes da experiência de ser avô pela primeira vez.



“Eu desejava há muitos anos ser vovô, e aí está minha netinha Esmeralda LINDAAA !! Obrigado minha nora @amandamezkta e meu filho amado @luayvys, estou nas nuvens”, escreveu o cantor e ator.



Nomes como Elizabeth Savalla, Rayanne Morais e Fernando Pires, assim como vários fãs, claro, registraram mensagens de muito carinho, para a família, nos comentários da própria postagem feita por Maurício.



Maurício Mattar está radiante no melhor papel de sua vida: o de avô. O ator, de 56 anos, é pura corujice na hora de falar da Esmerala, filha de seu herdeiro Luã – que tem o maior orgulho da mãe, a cantora Elba Ramalho.



O ator que está no ar pela Record TV, na reprise especial da novela Jesus, compartilhou um clique fofo da menina, em seu Instagram.



“Essa é a minha netinha Esmeralda, a princesa mais linda do vovô, tudo que eu mais queria! Obrigado Luã e Amanda”, festejou ele.



Nem preciso dizer que os internautas se encantaram com a explosão de fofurice!



A pequena Esmeralda, neta de Mauricio Mattar e Elba Ramalho, nasceu no dia 16 de abril. A notícia foi publicada pelos papais, Luã Yvys, filho do ex-casal, e Amanda Mezkta.

No Instagram, Luã compartilhou belíssima foto da família e escreveu:



“Esse é o nosso primeiro registro juntos mãe, pai e filha logo depois do parto. Só quero compartilhar o quanto admiro e respeito essa mulher que fez do seu primeiro parto a experiência mais intensa, grandiosa e amorosa de nossas vidas trazendo ao mundo nossa filha Esmeralda de uma forma poderosa, sutil e madura. Você pariu com leveza e elegância meu amor! Te amo muito e só tenho que agradecer à coragem, à entrega e à dedicação, cuidado e carinho que você tem comigo e com nossa jóia rara. Seja muito bem vinda à nossa vida Esmeralda, todos nós te amamos muito! Nasce uma família.”



Já Amanda publicou a seguinte mensagem: “Dona Esmeralda resolveu se apressar e chegar com 35 semanas. Na língua das grávidas, é uma semana faltando para entrar no nono mês”, contou Amanda. Ela completou:



“Nasceu prematurinha, mas com muita saúde, tá linda, super pequenininha e é a cara do Luã”.



