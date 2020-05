Mayra Cardi comenta divórcio de Whindersson e Luisa Sonza

Os fãs do casal Arthur Aguiar e Mayra Cardi foram pegos de surpresa com a notícia da separação do casal. A life coach usou seu Instagram no último domingo (3) para anunciar o divórcio.



Já nesta segunda-feira (4), ela voltou a falar sobre o assunto para acalmar os fãs, agradecer o carinho e também criticar alguns comentários maldosos que recebeu pelo ocorrido.



Na ocasião, Mayra usou o ex-casal Whindersson Nunes e Luísa Sonza, que também decidiram terminar o relacionamento, como exemplo para falar do seu caso.



Whindersson Nunes e Luisa Sonza anunciam a separação



“Estou vindo para fazer uma reflexão de como eu estou chocada com o mundo de m*rda que estamos vivendo. Whindersson e Luiza se separaram recentemente e a quantidade de comentários bizarros, maldosos que existem… Que pena! Cada um dá o que tem. Que pena que essas pessoas são tão pobres de espírito e sentimentos bons”, começou ela.



A influenciadora comentou sobre piadinhas de que casais não estão se aguentando durante a quarentena, porque têm de ficar juntos em isolamento por mais tempo do que antes. Ela repudia esse tipo de comentário e rebateu todos eles, explicando que não tem nada a ver com isso.



Chega ao fim o casamento de Arthur Aguiar e Mayra Cardi



“Uma das coisas que eu tenho visto bastante é umas piadinhas: ‘os casais não estão se suportando na quarentena’. Não tem absolutamente nada a ver com a quarentena e não se suportar. Acho que meu vídeo deixa bem claro isso, que a gente se dá super bem e, como vocês podem ver, ele está exatamente aqui. A gente não tem dificuldade nenhuma, não houve briga em nenhum momento. É uma grande pena que as pessoas tenham essa mentalidade de que pra separar tem que haver briga. (…) Eu acho que as pessoas não ouviram o que eu falei sobre o amor, sobre o respeito, querer bem, sobre continuar amando, permanecer com aquela pessoa no coração, empatia e tanta coisa muito além. É uma pena que a gente está vivendo esse mundo em que as pessoas são dignas de pena”, disparou.



Finalizando o assunto, ela ainda voltou a falar de Whindersson e Luisa, agora dizendo para ninguém deixar de acreditar no amor.



“Para completar, fico muito triste quando vejo qualquer término, como fiquei muito triste com o da Luísa e do Whindersson. Acho importante também as pessoas nunca desistirem do amor. Não é algo que se pode desistir. Ele se transforma e se ressignifica. O amor que acaba nunca existiu, ele era um amor de m*rda. O amor quando é verdadeiro não acaba, se transforma. Tem uma coisa antes do amor que se chama respeito”, concluiu.







Arthur Aguiar lamenta separação de Mayra Cardi: ‘Tristeza e dor’







Entenda o caso



Mayra Cardi usou o Instagram para anunciar o fim do casamento com Arthur Aguiar no último domingo (3). Na frente das câmeras, a life coach não conseguiu conter as lágrimas, enquanto comentava sobre o assunto.



“Hoje eu não vim aqui trazer uma notícia boa, falar de uma coisa feliz, como sempre faço. Eu e o Arthur sempre seremos amigos e pais da Sophia, mas não somos mais homem e mulher. Não é com facilidade e alegria que trago esta notícia para vocês, mas é com o coração tranquilo, por ser necessário. (…) Nem todas as coisas da vida a gente faz porque quer. As coisas de adulto a gente faz porque precisa”, afirmou ela.



“Te amo para sempre, mas diferente. As coisas não acabam, as coisas se transformam, nosso amor continuará sendo amor, mas foi transformado em algo diferente te amo para sempre independente de como palavras possam dar nome é categoria ao amor! Obrigada por fazer parte de quem sou me transformando em versões melhores de mim e de nós @arthuraguiar, para sempre te amarei”, escreveu Mayra, já na legenda de tal publicação.



Os dois oficializaram a união em 2017 e são pais de Sophia, que está com um aninho de vida.



Mayra Cardi gera polêmica por causa de babá