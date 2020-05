MEC encaminha projeto do Future-se à Câmara dos Deputados

O Governo Federal encaminhou à Câmara dos Deputados o projeto de lei que institui o programa Future-se, do Ministério da Educação (MEC). O ato foi informado pelo Diário Oficial da União na última quarta-feira (27).

Conforme reportagem divulgada pelo G1, o MEC, ao ser procurado, não deu mais detalhes sobre o teor do projeto. Entidades ligadas à Educação criticaram o despacho do presidente Jair Bolsonaro.

O Future-se é um projeto proposto pelo MEC com o intuito de aumentar a autonomia administrativa das universidades federais que passam por contingenciamentos constantes e têm suas atividades prejudicadas.

Você Pode Gostar Também:

A iniciativa do governo é firmar parcerias entre a União, as universidades e as organizações sociais. O projeto prevê ainda que as instituições captem recursos próprios para se manterem. Para representantes de entidades, o projeto ameaça as universidades e institutos federais, uma vez que tenta incutir a lógica de mercado nas instituições.

As críticas das entidades

Em meio à pandemia do novo coronavírus, entidades criticaram o envio do projeto à Câmara. O presidente da União Nacional dos Estudantes (UNE), Iago Montalvão, afirmou que há uma inversão de prioridade pelo governo, que não leva em consideração o número de vítimas pela pandemia, o fato das aulas suspensas, a dificuldade de ensino remoto e o pouco diálogo entre os maiores interessados no projeto.

No Twitter, a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes), escreveu que o envio do projeto é “absurdo”. “Isso é inadmissível e totalmente inadequado ao momento que vivemos!”.