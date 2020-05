Médico afastado deverá ser reintegrado pelo Ministério da Saúde

O TRF da 4ª Região (TRF-4) manteve liminar que determinou ao Ministério da Saúde a reintegração imediata de um médico ao Programa Mais Médicos.

Assim, determinou o retorno do profissional às suas atividades junto à Prefeitura Municipal de Porto Alegre.

Do caso

Ele está afastado do trabalho desde janeiro em razão de um processo administrativo que apurava denúncia de suposta importunação sexual a uma paciente.

Inquérito policial

A decisão monocrática foi proferida no dia 21/05 pela desembargadora federal Vânia Hack De Almeida, presidente da 3ª Turma da corte.

Contudo, destacou a desembargadora que, o inquérito policial instaurado pela Delegacia da Mulher concluiu pela ausência de má conduta por parte do médico.

Mandado de segurança

Ele ajuizou mandado de segurança contra a União em abril, requerendo sua reintegração ao Mais Médicos e o retorno ao trabalho.

Também, requereu o restabelecimento da bolsa-auxílio e o pagamento dos valores referentes ao período que ficou afastado.

O autor alegou que sua inocência teria ficado comprovada pela polícia e argumentou que estaria dependendo de auxílio financeiro de terceiros para se manter.

Segundo os autos do processo, a Secretaria de Saúde de Porto Alegre estaria desde o início do mês passado tentando a reintegração do médico.

Porém, não estaria conseguindo devido à falta de resposta do Ministério da Saúde.

Reintegração

No dia 12/05, a 3ª Vara Federal de Porto Alegre entendeu que o afastamento do médico era injustificável e determinou sua reintegração ao trabalho.

Você Pode Gostar Também:

A juíza responsável pelo caso observou que a 1ª Delegacia de Atendimento à Mulher da capital gaúcha investigou a denúncia.

Assim, concluiu pela inexistência de elementos mínimos de materialidade do delito, encerrando o inquérito policial sem o indiciamento do médico.

Agravo de instrumento

A Advocacia-Geral da União (AGU) recorreu ao tribunal com um agravo de instrumento pleiteando a suspensão da decisão.

Segundo a AGU, somente o arquivamento do inquérito policial não seria suficiente para anular o afastamento do médico.

Negativa do recurso

Ao negar o recurso e manter a decisão de primeira instância, a desembargadora Vânia afirmou que: o processo administrativo originou-se dos fatos apurados no inquérito policial.

Entretanto, concluiu pela ausência de qualquer indício de cometimento de crime ou ato ilícito pelo impetrante, deixando de indiciá-lo.

Portanto, a vista da desembargadora, demonstra a relevância do fundamento apresentado pelo mesmo.

Ainda conforme a relatora, o perigo de dano necessário para concessão da liminar ficou caracterizado pelo fato de o autor da ação não receber bolsa-auxílio.

Já que não recebera desde janeiro, com isso, inviabilizando seu sustento.

Dessa forma, em sua manifestação, ela também levou em consideração o quadro de pandemia que o Brasil está enfrentando atualmente.

Outrossim, até mesmo pelo momento crítico vivido na saúde em decorrência da pandemia de Covid-19, não seria razoável deixar de contar com o profissional.

Essencialmente, neste setor tão carente de médicos e de outros profissionais da saúde.

Por isso, determino a reintegração do médico ao programa e seu retorno às suas atividades junto à Prefeitura Municipal de Porto Alegre, concluiu a desembargadora.

Veja mais informações e notícias sobre o mundo jurídico AQUI