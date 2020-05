Megan Fox e Brian Austin Green estão separados

Megan Fox e Brian Austin Green teriam se separado outra vez. Segundo uma reportagem do tabloide The National Enquirer, os dois estão vivendo em casas separadas.

A publicação questiona se desta vez a separação é para sempre, já que eles se separaram pela primeira vem há alguns anos atrás, mas logo se reconciliaram e tiveram seu terceiro filho juntos.

“Os dois estão passando por um momento difícil no casamento novamente”, conta a revista.

O casal tem três filhos juntos e vários relatos de testemunhas continuam aparecendo dizendo que viram trocas de carros onde as crianças foram deixadas e buscadas entre Megan e Brian.

“Viver em casas separadas não parece nada bom”, disse uma fonte.

Brian Austin Green está morando em Malibu, enquanto Megan Fox vive com os filhos em Calabasas, e não estavam passando a quarentena juntos.

Em fevereiro deste ano o casal posou junto para um concurso da Tesla para presentear um fã com um carro.



Falando sobre a maternidade



No ano passado, Megan Fox concedeu uma entrevista para o programa Entertainment Tonight e revelou que sofreu um colapso nervoso pela forma como sua imagem era sexualizada.

De acordo com a artista, o ápice desse colapso aconteceu após o lançamento do filme Garota Infernal, em 2009, no qual ela interpreta uma jovem possuída que passa a matar seus colegas de escola.

“Acho que tive um verdadeiro colapso nervoso que me fez não querer mais nada. Eu não queria ser vista, não queria tirar foto, não queria aparecer em revista e passar em red carpets. Eu não queria ser vista em público por causo do medo, pela certeza absoluta que iriam rir de mim ou me atacar, que alguém iria me xingar, que eu seria apedrejada… Então vivi um momento muito sombrio (…) Mas o problema não foi esse filme, foi a minha rotina, tudo, os projetos nos quais eu estava envolvida, as pessoas com quem eu trabalhava. O filme apenas precedeu esse colapso nervoso”, afirmou.

Megan Fox também revelou que a maternidade a salvou: “Acho que precisei ficar grávida para conseguir me libertar, mudar a minha consciência e abrir a minha mente, consegui ter uma perspectiva mais ampla e me livrar disso tudo. Aí veio outra criança e mais outra e todas me fazem uma versão melhor de quem eu já sou”, disse a estrela.

Porém, Megan também criticou a forma que a maternidade é encarada em Hollywood: “Não é algo respeitado nessa indústria. Se é visto de alguma forma é como se você fosse um deficiente. E isso é uma pena porque acaba ficando de lado o que estamos realmente fazendo”, concluiu.