Meia em fim de contrato no futebol árabe admite sondagens de Flamengo, Corinthians, Grêmio e Athletico-PR

Enquanto o futebol não volta pelo Brasil, os clubes seguem na rotina de se movimentar ao menos de olho na montagem do plantel para a temporada. Com o calendário interrompido ainda numa fase inicial, são várias as lacunas que ainda precisam ser preenchidas em termos de elenco. Até mesmo Flamengo e Grêmio, dois dos melhores times do país, estão com atuação forte neste sentido.

Segundo o jornalista Jorge Nicola, flamenguistas e gremistas se mostraram interessados na contratação do meia-atacante Carlos Eduardo, que pertence ao Al Hilal, da Arábia Saudita. Além da dupla, Corinthians e Athletico-PR também fizeram sondagens. Quem confirmou a informação foi o próprio atleta, em conversa com o citado jornalista, que ainda lembrou do fato de que Jorge Jesus já foi seu treinador no seu atual time.

Ídolo da equipe, por onde atua desde 2015, Carlos Eduardo tem contrato até o fim de junho e, por tal razão, vem despertando o interesse de tanta gente. Mesmo com propostas de outros mercados, como a Turquia e o Emirados Árabes, além de uma possibilidade de renovação com o Al Hilal, o jogador não descarta a vontade de voltar a atuar no futebol brasileiro, onde, dentre outras equipes, defendeu o Fluminense e o Ituano.

FBL-C1-ASIA-HILAL-DUHAIL

