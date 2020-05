Mercado da bola: os últimos rumores e especulações que agitam a Europa

Quem achou que o período de paralisação no calendário seria de estagnação no mercado de transferências, se enganou. Apesar de ainda estarmos distantes de cravar quando será a próxima janela de verão, os rumores e sondagens seguem à toda no Velho Continente. A seguir, listaremos algumas das especulações de momento que rondam os principais clubes europeus:

1. Inter define preço para negociar Icardi

Amiens SC v Paris Saint Germain – French League 1

A Inter de Milão não conta com Icardi para 2020/21 e deseja negociá-lo em definitivo ao Paris Saint-Germain, clube que o argentino defende atualmente via empréstimo. A gigante italiana definiu 70 milhões de euros como pedida definitiva, valor que está acima do planejado pelos parisienses. Um arranjo de negociação com jogadores inclusos não está descartada pelo time francês.

2. OFICIAL | Klostermann renova com o RB Leipzig

RB Leipzig v Tottenham Hotspur – UEFA Champions League Round of 16: Second Leg

O defensor alemão de 23 anos, um dos jovens destaques da última linha do RB Leipzig, assinou renovação contratual com o clube. O novo vínculo tem validade até junho de 2024.

3. Koulibaly vira ‘sonho de consumo’ do Liverpool

SSC Napoli v US Lecce – Serie A

Contar com o melhor zagueiro do mundo parece não ser suficiente para Klopp. O treinador alemão sonha em contar com Kalidou Koulibaly, do Napoli, para qualificar ainda mais seu miolo de zaga. Obviamente não é uma negociação simples, já que o clube italiano não planeja vender seu melhor jogador por poucas cifras: só abrirá conversas em propostas acima de 100 milhões de euros.

4. Real Madrid desiste de contratar Pogba

Manchester United v Newcastle United – Premier League

Não é segredo que o volante francês é uma das prioridades de mercado de Zidane há longos mercados. Contudo, segundo o jornal ‘Marca’, o Real Madrid não atenderá o pedido de seu comandante: as cifras pedidas pelo Manchester United e o salário astronômico do atleta teriam afastado a diretoria merengue da potencial investida.

5. Willian diz ‘sim’ a José Mourinho

Chelsea FC v Everton FC – Premier League

Após sete anos e meio dedicados ao Chelsea, Willian parece pronto para buscar uma nova aventura. A nova jornada, no entanto, pode ser mais perto do que todos imaginam: de acordo com a beIN Sports, o atacante brasileiro foi convencido por José Mourinho a se juntar ao Tottenham ao final de 2019/20. Como será para a torcida azul vê-lo defendendo um arquirrival?

6. Pjanic na mira do Barcelona

AC Milan v Juventus – Coppa Italia: Semi Final

Cérebro do meio de campo da Juventus, Pjanic desponta como uma das prioridades do Barcelona em seu projeto de reestruturação de elenco. Múltiplas fontes cravam que as duas diretorias estão em contato e preparam uma troca de jogadores, que pode enviar o brasileiro Arthur à Turim. Vidal e Rakitic podem ser incluídos na negociação, também.

7. Camavinga não se vislumbra com Real Madrid

FBL-FRA-U21

Apontado com um dos jogadores sub-18 mais valiosos e promissores do futebol mundial, o volante Eduardo Camavinga, do Rennes, mantém os pés no chão e não se vislumbra com o interesse do Real Madrid: “Gosto que esses grandes clubes se interessem por mim, mas eu, enquanto jogador, não foco nisso. Especialmente porque me sinto bem em Rennes”, afirmou em entrevista.

8. Tottenham em vantagem na ‘corrida’ por lateral do PSG

Borussia Dortmund v Paris Saint-Germain – UEFA Champions League Round of 16: First Leg

Thomas Meunier está em fim de contrato com o Paris Saint-Germain e dificilmente renovará seu vínculo com o clube. De acordo com o jornal ‘Le Parisien’, o lateral-direito de 28 anos tem inúmeras propostas, mas a que mais agrada a diretoria parisiense é a do Tottenham.

9. Atlético de Madrid e PSG disputam atacante do Napoli

SSC Napoli v FC Barcelona – UEFA Champions League Round of 16: First Leg

Artilheiro e ídolo do Napoli, Dries Mertens ficará livre no mercado em junho de 2020 e ainda não sabe qual será seu futuro. A indefinição de sua situação deixa em alerta diversos grandes clubes do Velho Continente, afinal, trata-se de um dos atacantes mais regulares do futebol mundial nos últimos anos. Atlético de Madrid e Paris Saint-Germain seriam os principais interessados.

10. Juventus e Roma costuram troca de jovens talentos

AS Roma v Juventus – Serie A

De acordo com o jornal ‘Tuttosport’, a Juventus tem grande interesse no jovem Nicolò Zaniolo, meia de 20 anos de idade que pertence à Roma. O clube de Turim costura uma oferta que agrade o time da capital, e pode incluir o atacante Federico Bernardeschi, de 26 anos, na negociação.