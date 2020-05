Metade da Europa quer ele! Joia do Barcelona tem propostas da Alemanha, da Itália e da Inglaterra

Promissor, Jean-Clair Todibo, do Barcelona e que defende o Schalke 04 por empréstimo, deve movimentar a próxima janela de transferências. O francês foi “rejeitado” pelo clube espanhol no começo do ano, mas deu a volta por cima no grupo alemão e agora pode gerar um bom lucro aos catalães.

De acordo com informações do Mundo Deportivo, o Barça até poderia utilizar o garoto em seu retorno da Alemanha, entretanto, o objetivo do momento é garantir uma boa quantia de dinheiro – ao menos 25 milhões de euros (R$ 153,10 milhões na cotação atual) – em uma eventual negociação.

FC Schalke 04 v TSG 1899 Hoffenheim – Bundesliga

Até o momento, Todibo levantou o interesse de três grandes clubes: Everton, da Inglaterra, Milan, da Itália, e Bayern Leverkusen, da Alemanha. O Barcelona também pensa em incluí-lo em algumas das negociações com Lautaro Martínez, da Internazionale, e Miralem Pjanić, da Juventus.

A princípio, os torcedores culés podem achar que se desfazer do promissor zagueiro de 20 anos ‘tão fácil’ pode ser um negócio ruim, no entanto, o Barça não vive um momento financeiro favorável e receber cerca de 25 vezes mais do que pagou pelo francês pode ser uma ótima e segura tratativa.

