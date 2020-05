Microempresas e o papel delas na Economia do Brasil – Notícias Concursos

Segundo uma pesquisa realizada pelo IBGE, publicada pelo site do Sebrae, calculou em 21% a participação dos pequenos negócios no PIB brasileiro.

Muito se fala que as microempresas são tendências nos últimos tempos, ainda mais nessa era digital tão acessível e barata, o mercado nunca teve tão voltado ao empreendedorismo.

Mesmo ainda com algumas burocracias empreendedorismo no Brasil, a tecnologia tem permitido e barateado a fundação de empresas no Brasil e no mundo.

Emprego e faturamento

As pequenas empresas hoje ocupam um papel fundamental na economia do Brasil, por serem menores e menos burocráticas, muitas empresas pequenas concorrem com as grandes empresas.

Ainda segundo o Sebrae as micro e pequenas empresas são as principais geradoras de riqueza no Comércio do Brasil, respondendo por 53,4% do PIB deste setor. E no setor de serviço representam 36,3% mais de um terço da produção nacional.

E ainda geraram cerca de 75% de empregos formais em setembro do ano passado.

Porém para o bom funcionamento de uma empresa é sempre bom lembrar que, é necessário:

Um plano de negócios

Planejamento a longo prazo

Controle de riscos

Controle patrimonial

São alguns dos conceitos administrativos que devem ser aplicados nas empresas.

Ideias de microempresas

Elaborar um plano de negócio eficiente, é o primeiro passo para começar a gerir um negócio.

É importante também montar um plano de marketing, com ideias para a divulgação do seu produto.

Se dedique a microempresa que escolher, invista em canais de venda, e pesquise bem antes de decidir, escolha um ramo que proporcione oportunidade de crescimento para a empresa em curto prazo e sucesso no mercado.

Aluguel de equipamento

Logística

Limpeza

Aulas particulares

Essas são algumas ideias.

Documentos para abrir uma microempresa

Primeiramente você deve escolher o nome, e é preciso uma pesquisa antes na junta comercial.

Depois você deve seguir alguns passos e preparar alguns documentos essenciais para a empresa de pequeno porte.

Lembrando que você deve sempre procurar um profissional, no caso uma contabilidade ou um contador para te auxiliar com a documentação e tirar suas dúvidas, para não haver nenhuma surpresa no caminho.