Ministério da Agricultura solicita novo CONCURSO com salários de até R$15.042,71

Está confirmado. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento tem expectativa de pleiteou a abertura de um novo concurso público (Concurso MAPA 2020/2021) em breve. A pasta confirmou que vai reiterar o seu último pedido de certame feito ao Ministério da Economia, pasta responsável pela autorização dos concursos federais.

O MAPA confirmou que “não foram encaminhados pedidos de concursos para 2021 ao Ministério da Economia”. No entanto, o órgão esclareceu que recebeu do Ministério da Economia um ofício.

De acordo com o órgão, a Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas atendeu o ofício enviado pelo ME e deverá ser encaminhado à Presidência da República para autorizar o provimento excepcional solicitado.

Segundo informações do MAPA, os excedentes do concurso MAPA são estas chamadas excepcionais. A nomeação é de 140 aprovados no cargo de auditor fiscal federal agropecuário.

Junto ao pedido de realização do concurso MAPA 2020/2021, o órgão esclarece que vai reiterar sua solicitação para abrir um novo concurso para provimento de 280 vagas.

Do quantitativo de vagas a serem abertas, são 180 oportunidades para auditores fiscais federais agropecuárias e 100 agentes de atividade agropecuária. No caso de Auditor, as oportunidades estão distribuídas entre os cargos de Agronomia (150), Zootecnia (10), Química (10) e Farmácia (10).

Os cargos de Auditor exigem nível superior e contam com salário de R$15.042,71. Já as vagas de agente de atividade agropecuária requer o nível médio como requisito e tem iniciais de R$7.280,06.

Ministério teve último pedido de concurso negado

O último pedido do concurso do MAPA foi feito em 2019. Na ocasião, o pleito, com 1.744 vagas no total, foi negado. Na época, as vagas estavam distribuídas por diversas carreiras, além do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) que tem vínculo com o Ministério.

Segundo o MAPA, referente à nomeação adicional de 150 auditores fiscais (médicos veterinários) aprovados em 2017, foi autorizado pelo ME a convocação de 100 candidatos excedentes.

“Porém, os pedidos de novos concursos para 2020 foram negados pelo Ministério da Economia”, concluiu o Ministério.

Últimos concursos

O último concurso público do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para efetivos foi divulgado em 2017, quando contou com a abertura de 300 vagas no cargo de Auditor Fiscal – Federal Agropecuário – Medicina Veterinária.

O salário inicial da carreira foi de R$ 14.584,71, por jornada de trabalho flexível conforme a necessidade do posto de trabalho, de 40 horas semanais.

O certame contou com provas objetivas e análise de títulos. A avaliação contou com 120 questões de conhecimentos gerais e específicos. A Escola de Administração Fazendária (ESAF) organizou o certame.

Em 2014, o MAPA realizou concurso para 796 vagas para todos os Estados, com exceção do Rio de Janeiro. Sob organização da Consulplan, o concurso contou com vagas para fiscal federal agropecuário e atividades técnicas de fiscalização. A contratação foi sob regime estatutário, o que garantiu a estabilidade empregatícia. Os inscritos foram avaliados por provas objetivas, discursivas e títulos, de acordo com o cargo.

Sobre o MAPA

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) é responsável pela gestão das políticas públicas de estímulo à agropecuária, pelo fomento do agronegócio e pela regulação e normatização de serviços vinculados ao setor. No Brasil, o agronegócio contempla o pequeno, o médio e o grande produtor rural e reúne atividades de fornecimento de bens e serviços à agricultura, produção agropecuária, processamento, transformação e distribuição de produtos de origem agropecuária até o consumidor final.

Assim, o Ministério da Agricultura busca integrar sob sua gestão os aspectos mercadológico, tecnológico, científico, ambiental e organizacional do setor produtivo e também dos setores de abastecimento, armazenagem e transporte de safras, além da gestão da política econômica e financeira para o agronegócio. Com a integração do desenvolvimento sustentável e da competitividade, o Mapa visa à garantia da segurança alimentar da população brasileira e a produção de excedentes para exportação, fortalecendo o setor produtivo nacional e favorecendo a inserção do Brasil no mercado internacional.

Para a consecução de seus objetivos, o Mapa conta com uma estrutura fixa de cinco secretarias, 27 superintendências estaduais e suas respectivas unidades, uma rede de seis laboratórios, além de duas vinculadas, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac), que abrigam cerca de 11 mil servidores espalhados por todo o Brasil.

