Ministro anuncia QUANDO vai pagar os pedidos parados do auxílio de R$600 – Notícias Concursos

Atualmente, de acordo com o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, nada menos que 17 milhões de pedidos de análise do auxílio emergencial de R$600 estão represados. Ele prometeu concluir o pagamento da primeira parcela até o início da próxima semana.

Os pedidos represados são cadastros considerados inconclusivos por inconsistência nos dados e requerimentos realizados nos últimos dias através do aplicativo no Caixa Econômica Federal (CEF).

Do total de pedidos que estão represados, entre seis e oito milhões de cadastros deverão ser aprovados, de acordo com o ministro. Ou seja, quase metade deles.

Para realizar o pagamento será necessário a aprovação de um crédito extraordinário. O valor estava previsto para ser liberado na última sexta-feira (08), mas até então o valor não foi aprovado.

A Dataprev, empresa de dados responsável pela análise das informações do trabalhador, afirmou que, até domingo (10), será finalizado o processamento dos requerimentos apresentados entre os dias 23 e 30 de abril. Após a liberação, em até três dias o pagamento da parcela é feito pela Caixa ao beneficiário.

O ministro afirma que, mesmo que ainda não tenham se candidatado, todos os que tiverem direito ao benefício receberão as três parcelas. O prazo para pedir o auxílio emergencial termina em 2 de julho.

Correios vão ajudar no cadastro

De acordo com Onyx Lorenzoni, a parceria feita com os Correios vão ajudar os cidadãos que estão encontrando dificuldades para realizar o cadastro no sistema da Caixa. No entanto, vale destacar que o pagamento vai continuar sendo feito pelo banco.

“Estaremos concluindo a avaliação e pagamento da primeira parcela até o início da próxima semana. Quem, eventualmente, teve qualquer problema e não recebeu, fique tranquilo. Determinação do presidente Jair Bolsonaro e da lei é que as três parcelas estão garantidas para todos”, disse o ministro.

Nova chance

Quem teve o pedido negado poderá se cadastrar no aplicativo ou no site da Caixa para uma nova avaliação. O aplicativo Caixa Auxílio Emergencial passou a disponibilizar a possibilidade de nova solicitação ou contestação do resultado da análise efetuada pela Dataprev.

Ademais, os reprovados que estiverem inscritos no CadÚnico reprovados, já podem fazer o pedido, e depois de uma análise, eles poderão receber o benefício.

Caixa já pagou auxílio para 50 milhões

O Governo Federal já efetivou o pagamento para nada menos que 50,5 milhões de brasileiros, o que totaliza um valor de R$35,7 bilhões. Na ocasião, ele fez o detalhamento por cada região:

Nordeste: 37%

Sudeste: 34,89%

Norte: 11%

Sul: 9,97%

Centro-Oeste: 6,79%

“Conseguimos identificar e processar mais de 97 milhões de CPFs, pagamos 50,5 milhões de pessoas e fizemos o maior programa de inclusão bancária digital feita num país ocidental, em menos de 30 dias. São mais de 20 milhões de pessoas que nunca foram enxergadas por nenhum governo”, disse o ministro.

Como pedir o auxílio

Os trabalhadores poderão solicitar o auxílio emergencial de R$600 das seguintes formas:

1. O cidadão, no primeiro momento, deve acessar a página inicial oficial do site da Caixa (https://auxilio.caixa.gov.br/#/inicio) ;

2. Na página seguinte, são mostrados os requisitos necessários para ter direito ao auxílio emergencial de R$600 a R$1.200;

3. Após isso, o trabalhador informal deve preencher dados como nome completo, CPF e data de nascimento;

4. Logo após, será necessário o preenchimento do número do celular para recebimento de um código de verificação por SMS;

5. Assim chegar por SMS, o código de verificação deve ser colocado no campo "código recebido";

6. Feito isso, o cidadão deverá informar a renda, o ramo de atividade (as opções oferecidas pelo sistema são Agricultura e Pecuária, Extrativismo/Pesca, Comércio, Produção de Mercadorias, Prestação de serviços, Trabalho Doméstico, Outros), estado e cidade;

7. Em seguida, o trabalhador escolhe se quer receber em conta já existente ou criar uma poupança digital;

8. O trabalhador poderá escolher se deseja receber o valor do auxílio em uma conta já existente ou criar uma poupança digital;

9. Após informar a opção, trabalhador deve fornecer seu documento (RG ou CNH);

10. Em seguida vêm os dados fornecidos pelo trabalhador;

11. Na tela final, aparece o aviso de que o pedido do auxílio emergencial está em análise.

