Mistério perto do fim! Santos já tem data para apresentar novos uniformes, e portal traz detalhes

O Santos já tem data para lançar seus uniformes 1 e 2 para a temporada de 2020. Isso acontecerá no próximo domingo, dia 17 de maio, possivelmente pelo canal da SantosTV no Youtube. A informação é do Diário do Peixe.

Fala, nação santista! Vocês que mandam nesse embate. Sabemos que o #MantoSagrado mexe com o coração de todo mundo, mas se você precisasse escolher um, qual seria o seu favorito? Por que estou perguntando isso? Dia 17 vocês vão descobrir! #Spoiler ? — Santos Futebol Clube (de ?) (@SantosFC) May 11, 2020

O portal já traz, inclusive, alguns detalhes sobre as camisetas. “Uma das camisas terá gola em V. E a camisa branca terá detalhes em preto. Outro detalhe apurado foi que o número de ambos os modelos deve seguir uma tendência da topologia usada pela marca nos modelos de 2000, mas com símbolo da Umbro e do Peixe dentro dos números”, diz o texto.

A ideia do Peixe era ter feito a apresentação dos mantos em abril, junto ao seu aniversário. Porém, a pandemia de coronavírus impediu. Agora, com o evento marcado, toda a coleção será de conhecimento do público. “Lojas esportivas já comercializam há mais de dois meses os uniformes de treinos e viagem desta temporada. E recentemente, novos agasalhos do Santos feitos pela Umbro começaram a ser vendidos pela internet”, completa o Diário do Peixe. O uniforme de número 3 (preto), lançado no segundo semestre do ano passado, segue em linha. Muito embora um novo modelo já seja pensado pela Umbro, este deve ficar para os últimos meses de 2020.

