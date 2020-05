Modelo de desenvolvimento de redação com uma teoria administrativa – Notícias Concursos

Você sabe como usar uma teoria administrativa no seu desenvolvimento e ainda mencionar a Constituição Federal? Pois bem, nesse post eu vou de mostrar como aplicar um conceito da teoria geral dos sistemas, um assunto advindo de uma das cadeiras da faculdade de administração. Isso mesmo! Vou te ensinar a colocar aquela mesma teoria que apliquei na introdução do post da semana passada, no seu desenvolvimento, e mais: se encaixando em QUALQUER TEMA!

Lembre-se, aqui iremos tratar do desenvolvimento, portanto, a aplicação dessa teoria terá como foco o embasamento do argumento por meio do raciocínio lógico, não uma contextualização, dessa maneira, essa aplicação dará conta de não só embasar o argumento junto com a constituição, como também de mostrar ao corretor que você sabe selecionar e relacionar muito bem as ideias e o repertório escolhido para defender sua tese!

O Conceito da teoria:

Você sabe o que são sistemas? Antes de responder, não pense que estou me referindo ao contexto de sistema respiratório, por exemplo, me refiro a sistemas sob a óptica de organizações, ou seja, empresas. Dessa forma, sistemas são um conjunto de atividades compostas por partes que cumprem papéis distintos a fim de atingir um objetivo coletivo.Pense no sistema respiratório mesmo, apesar de não se aplicar ao mesmo contexto, se aplica a mesma ideia: para o sistema respiratório atingir a finalidade de nos fazer respirar se faz necessária a presença de vários componentes, entre eles o sangue. Pode parecer que ele não faz parte do processo, mas faz, pois ele é responsável pelo transporte de oxigênio para as células, ou seja, qualquer alteração no sistema circulatório significa outra alteração no sistema respiratório.

A Constituição Federal e a teoria

De acordo com a constituição, é dever do estado garantir o direito à saúde, educação,segurança…em resumo, o bem- estar social. Dito isto, se o tema da redação se trata de uma problemática social, significa que um dos objetivos da constituição não está sendo alcançado, consequentemente, há alguma parte do sistema brasileiro em mal funcionamento.

O argumento

Afinal, qual será o argumento utilizado nesse desenvolvimento? Pois bem, o argumento será qualquer um que expresse a culpa governamental. Já que estamos falando de uma parte defeituosa ligada ao não cumprimento de um objetivo regulamentado pela constituição, nada mais conveniente do que usar esse desenvolvimento pronto sempre para afirmar o governo como um dos causadores. E cá entre nós: você vai ter a chance de usar esse desenvolvimento em todas as suas redações visto que a maioria (Se não todos) os problemas são relacionados à falta de verbas, insuficiência de leis, negligência governamental, dentre outros fatores derivados.

Gostou dessa relação? É incrível como podemos fazer boas relações entre várias áreas do conhecimento e abordar a constituição de uma forma mais original não é? É só deixar sua capacidade de relacionar rolar solta! Se não você tem muita dificuldade com isso, acompanha o blog que semanalmente sempre terão mais artigos sobre repertórios! Bons estudos!