Modelo de introdução para QUALQUER TEMA aplicando uma disciplina da faculdade de administração na sua redação ! – Notícias Concursos

Já pensou em aplicar uma teoria administrativa na sua redação do Enem e ainda fazer isso criando um modelo que serve para aplicar a qualquer tema? Parece um sonho? Sim, mas aqui é possível realizá-lo! E nesse post eu vou te mostrar como fazer isso e impressionar os olhos do seu corretor que, querendo ou não temos que concordar, vai ficar muito feliz em ver uma contextualização tão diferenciada das demais que já ficaram clichês! E mais: usando a Constituição Federal, mas de forma original! Confira:

O autor da teoria :Ludwing Von Bertalanfy

Von foi um biólogo austríaco e o autor da teoria que vai compor a contextualização da redação. Nascido em 1901, se interessou pelo desenvolvimento dos organismos e olhou para as organizações como sistemas abertos, que devem ser vistos como um todo, contrariando as concepções mecanicistas que vinham as organizações como sistemas fechados. Como principal detentor da defesa dos sistemas como um todo, Ludwing publicou uma série de artigos em 1950 que tratavam da sua nova visão sistemática. Nasce então, a partir daí, uma nova concepção de gerenciamento de uma empresa.

Teoria Geral dos sistemas: no que ela consiste?

De acordo com essa teoria, os sistemas são compostos por partes interdependentes que cumprem papéis distintos a fim de atingir um determinado objetivo.No contexto empresarial, tal concepção trata-se do perfeito funcionamento de todos os setores e partes de uma empresa (marketing, departamento pessoal, financeiro etc) os quais desempenham papéis diferentes, mas que, apesar de distintos, o fazem com um único objetivo: trazer rentabilidade à empresa da forma mais eficaz e eficiente possível. Dessa maneira, um dano em qualquer parte desse sistema empresarial representa um dano a todas as outras. Imagine o efeito dominó! Desastre total!

A relação da teoria com uma problemática da Redação do Enem

Para aplicar o conceito dessa teoria dentro da sua redação primeiro você deve encarar o tema da redação ( o problema) como um sistema em mal funcionamento. Pronto, tenho certeza que depois de eu ter dito isso já nem preciso mais dizer mais nada. Encerramos aqui…estou brincando, continuando: após encarar o problema dessa maneira, basta relacioná-la ao problema em questão,apontado que o surgimento ou a permanência dele é decorrente de partes do nosso sistema brasileiro que estão falhando no cumprimento dos seus papéis, pronto! Agora é que entra a Constituição de uma forma bem inteligente e original: Se a Constituição prevê a garantia do cumprimento de OBJETIVOS EM COMUM, por que o problema existe ? MAL FUNCIONAMENTO DE UMA OU DA MAIORIA DAS PARTES DO NOSSO SISTEMA BRASILEIRO! Nem preciso dizer que essa contextualização trará uma ótima “amarração de ideias” entre os dois parágrafos de desenvolvimento não é mesmo ? Claro, pois neles você irá desenvolver sobre essas partes defeituosas, um no desenvolvimento 1 e a outra no desenvolvimento 2.

Está vendo como é possível aplicar várias áreas do conhecimento na sua redação e ainda mais fazendo com que essa aplicação se adeque a qualquer tema? Sei que muitas vezes isso demanda muita criatividade, análise e foco, mas nosso intuito é justamente te ajudar quanto a isso! Então fica sempre atento ao novos posts do blog que ainda virão muitas analogias legais! Ah, e não esquece de compartilhar! Bons estudos!