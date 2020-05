Morador do Pontal do Peba é assassinado em Feliz Deserto

Neste sábado, 16 de maio, por volta das 06h da manhã, a Polícia Militar recebeu um chamado de pessoas que encontraram o corpo do sexo masculino em um riacho vizinho ao único Ginásio de Esportes de Feliz Deserto, no Centro da cidade.

De acordo com o 11º BPM, o jovem Thairon Teixeira da Silva, 20 anos, foi vítima de homicídio. Ele era morador do Pontal do Peba, em Piaçabuçu, e provavelmente morreu executado com golpe de arma branca (faca).

Ainda segundo a polícia, o autor do homicídio é desconhecido. Equipes do IML e IC foram demandas pelo COPOM para finalizarem a ocorrência.

Da Redação com informações do 11ºBPM