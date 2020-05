Morre em Maceió o ex-prefeito de Penedo, Hélio Lopes

Foto: Acervo Pessoal

O vice-prefeito de Penedo, Ronaldo Lopes, usou suas redes sociais, na manhã deste sábado (16) para divulgar uma situação que abalava toda sua família. Tratava-se do estado de saúde de seu pai, Dr. Hélio Lopes, ex-prefeito de Penedo e ex-deputado estadual.

De acordo com Ronaldo, ele encontrava-se internado no Hospital Arthur Ramos desde a última terça-feira, e com problemas respiratórios. Duas de suas cuidadoras apresentaram febre alta e por isso a preocupação com o novo coronavírus (COVID-19) só aumentava.

Agora pouco, nosso redator Rafael Medeiros, confirmou o falecimento de Hélio Lopes, que morreu nessa madrugada, por volta das 05h deste domingo, 17 de maio de 2020, por problemas respiratórios.

Além de ser médico e político, Hélio Lopes também fundou a rádio Penedo FM – 97.3 Mhz.

Provavelmente o enterro deverá ser na capital alagoana.

Fica aqui nossos sentimentos a toda família e amigos.

Da Redação