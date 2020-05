Moto roubada é recuperada em Neópolis, Sergipe

Nessa sexta-feira, 1º, policiais da 5ª Companhia Independente de Polícia Militar (5º CIPM) apreenderam uma motocicleta com restrição de roubo/furto na cidade de Neópolis, Baixo São Francisco de Sergipe. Um homem suspeito foi encaminhado à delegacia.

Os policias realizavam policiamento de rotina na cidade com o objetivo de coibir atos ilícitos na região, quando que perceberam uma motocicleta Honda CG 150 Start, cor preta, placa QMA-1664, estacionada em frente a uma residência.

Medianate a suspeita, os policiais consultaram os dados do veículo no sistema Inforseg, onde foi constatado que se tratava de um veículo com restrição de roubo/furto e a verdadeira placa QMA-0475.

No momento da apreensão, um homem de 39 anos se apresentou como proprietário, mostrou alguns documentos e informou ter adquirido em um leilão.

Diante do fato, a motocicleta apreendida e o suspeito foram encaminhados à Delegacia de Neópolis.

Fonte: PM/SE