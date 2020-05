MOURÃO prevê Programa Pró-Brasil pronto entre agosto e setembro

Nesta quarta-feira (13), o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, informou que o programa Pró-Brasil, que prevê investimentos do governo em obras públicas como forma de retomar a atividade econômica após a pandemia do novo coronavírus, deve ficar pronto entre agosto e setembro.

“Como parte do planejamento do que podemos chamar de day after da pandemia, o governo federal tem entre seus projetos o programa Pró-Brasil, que vem sendo elaborado sob coordenação da Casa Civil, já teve as suas duas primeiras reuniões e deverá estar pronto entre o final de agosto e o início de setembro”, informou o vice-presidente em transmissão online com a Câmara de Comércio Árabe-Brasileira.

Ainda, Mourão ressaltou que o governo do presidente Jair Bolsonaro segue em comprometimento com o ajuste das contas públicas e disse que o Pró-Brasil prevê tanto investimentos públicos em obras, como também parcerias com a iniciativa privada.

O anúncio do Pró-Brasil, coordenado pelo ministro-chefe da Casa Civil, Walter Braga Netto, incomodou o ministro da Economia, Paulo Guedes, que é contrário a um maior gasto do governo com obras, optando a concessão delas ao setor privado.

