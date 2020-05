Mourinho abre o jogo e revela qual foi a única derrota que o fez chorar

José Mourinho possui aquele estilo fechado, carrancudo. Parece que o técnico está sempre de mau humor e não altera o semblante tanto nas vitórias como nas derrotas. Mas teve um revés em toda a sua trajetória à beira do gramado que lhe fez chorar. E isso ocorreu nos tempos de Real Madrid.

Na opinião do português, o time merengue na temporada 2011-2012 estava acima de todos os demais. Porém, o sonho de conquistar a Champions League escapou em uma noite fatídica em pleno Santiago Bernabéu. O duelo contra o Bayern de Munique valia vaga na final e, com dois gols de Cristiano Ronaldo, os mandantes devolveram a derrota por 2 a 1 sofrida na Alemanha e levaram o confronto para a prorrogação. Mais 30 minutos se passaram, e com o placar inalterado, vieram os pênaltis. Nas cobranças, CR7, Kaká e Sergio Ramos erraram, e os visitantes ganharam por 3 a 1.

Em entrevista ao jornal espanhol Marca, Mourinho foi honesto, e disse que não conteve as lágrimas, algo que jamais havia acontecido com o treinador e que nunca mais se repetiu. “Cristiano, Kaká, Sergio Ramos…São três monstros do futebol de verdade, não há dúvida disso. Mas eles também são humanos. Essa foi a única noite da minha carreira como treinador que chorei após uma derrota. Lembro-me bem, Aitor Karanka e eu na frente da minha casa, dentro do meu carro, chorando…Foi muito difícil, porque naquela temporada éramos os melhores”, salientou. O Real, sim, era uma verdadeira máquina, mas futebol tem dessas coisas.

