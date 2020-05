MPF quer esclarecimentos ao governo sobre ‘dificuldades’ em pagar auxílio de R$600

O Ministério Público Federal deu prazo de cinco dias para que o Ministério da Cidadania esclareça “dificuldades” na liberação do auxílio emergencial de R$ 600.

Enviado na segunda-feira (4), o ofício constava com a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão pedindo explicações sobre a data de referência utilizada pelo governo federal para exame do vínculo formal de emprego de quem recebeu a primeira parcela, em abril.

Ainda, os procuradores procuram saber qual o procedimento para aqueles que perderam o emprego após essa data de referência e não fazem jus ao seguro desemprego.

Outro ponto questionado é sobre as regras para análise de recurso e o tempo médio de resposta para três grupos específicos:

Beneficiários do Bolsa Família;

Inscritos no Cadastro Único e não beneficiários do Bolsa Família;

Não inscritos no Cadastro Único.

Ainda, o Ministério da Cidadania deverá informar quantos requerentes tiveram a solicitação negada e por qual motivo. O MPF também pediu informações sobre eventual restrição à concessão do auxílio emergencial para parentes de pessoas abrigadas em instituições, tais como presídios, abrigos, ou instituições de longa permanência.

Recadastro

Cerca de 12,4 milhões de pessoas que fizeram a inscrição para receber o auxílio emergencial devem refazer os cadastros pelo site ou pelo aplicativo da Caixa.

Segundo a Caixa, esse é o número de inscritos que tiveram seus cadastros avaliados como “inconclusivos”, ou seja, informações que não puderam ser verificadas no primeiro cadastro. O problema pode ter ocorrido, nos dados de endereço, dependentes ou CPF.

Como pedir o auxílio?

Os trabalhadores poderão solicitar o auxílio emergencial de R$600 das seguintes formas:

Acesse aqui para entrar pelo site: https://auxilio.caixa.gov.br/#/inicio

Clique aqui para baixar o aplicativo para celulares Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.caixa.auxilio

Clique aqui para baixar o aplicativo para iOS (celulares da Apple): https://apps.apple.com/br/app/caixa-aux%C3%ADlio-emergencial/id1506494331

1. O cidadão, no primeiro momento, deve acessar a página inicial oficial do site da Caixa ( https://auxilio.caixa.gov.br/#/inicio ) ;

O cidadão, no primeiro momento, deve acessar a página inicial oficial do site da Caixa ; 2. Na página seguinte, são mostrados os requisitos necessários para ter direito ao auxílio emergencial de R$ 600 a R$ 1.200;

Na página seguinte, são mostrados os requisitos necessários para ter direito ao auxílio emergencial de R$ 600 a R$ 1.200; 3. Após isso, o trabalhador informal deve preencher dados como nome completo, CPF e data de nascimento;

Após isso, o trabalhador informal deve preencher dados como nome completo, CPF e data de nascimento; 4 . Logo após, será necessário o preenchimento do número do celular para recebimento de um código de verificação por SMS;

. Logo após, será necessário o preenchimento do número do celular para recebimento de um código de verificação por SMS; 5. Assim chegar por SMS, o código de verificação deve ser colocado no campo “código recebido”;

Assim chegar por SMS, o código de verificação deve ser colocado no campo “código recebido”; 6. Feito isso, o cidadão deverá informar a renda, o ramo de atividade (as opções oferecidas pelo sistema são Agricultura e Pecuária, Extrativismo/Pesca, Comércio, Produção de Mercadorias, Prestação de serviços, Trabalho Doméstico, Outros), estado e cidade;

Feito isso, o cidadão deverá informar a renda, o ramo de atividade (as opções oferecidas pelo sistema são Agricultura e Pecuária, Extrativismo/Pesca, Comércio, Produção de Mercadorias, Prestação de serviços, Trabalho Doméstico, Outros), estado e cidade; 7. Em seguida, o trabalhador escolhe se quer receber em conta já existente ou criar uma poupança digital;

Em seguida, o trabalhador escolhe se quer receber em conta já existente ou criar uma poupança digital; 8. O trabalhador poderá escolher se deseja receber o valor do auxílio em uma conta já existente ou criar uma poupança digital;

O trabalhador poderá escolher se deseja receber o valor do auxílio em uma conta já existente ou criar uma poupança digital; 9. Após informar a opção, trabalhador deve fornecer seu documento (RG ou CNH;

Após informar a opção, trabalhador deve fornecer seu documento (RG ou CNH; 10. Em seguida vêm os dados fornecidos pelo trabalhador;

Em seguida vêm os dados fornecidos pelo trabalhador; 11. Na tela final, aparece o aviso de que o pedido do auxílio emergencial está em análise.

Caixa já pagou a 50 milhões

De acordo com informações da Caixa, conforme o último levantamento, feito ontem, desde o dia 09 de abril, quando os pagamentos do auxílio emergencial foram iniciados, a Caixa Econômica Federal (CEF) efetuou o pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 para 50 milhões de brasileiros, o que resulta em um total de R$ 35,5 bilhões no total.

Até o momento, 49,7 milhões de brasileiros já concluíram o cadastro no site e no aplicativo, através do qual informais, autônomos, desempregados e MEIs podem solicitar o benefício.

Saiba como é feita a análise dos trabalhadores e o que pode levar à exclusão

Saiba como regularizar o CPF

O site oficial de cadastro, o “auxilio.caixa.gov.br”, já superou a marca de 539,3 milhões de visitas e a central exclusiva 111 registra mais de 107,9 milhões de ligações. Além disso, já foram feitos:

70,4 milhões de downloads do aplicativo Auxílio Emergencial Caixa

68,9 milhões de downloads do aplicativo Caixa Tem (para movimentação da poupança digital).

