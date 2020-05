MRV libera mais de 400 vagas de emprego no Brasil; veja os cargos

MRV Engenharia, maior construtora da América Latina, abriu oportunidades de emprego no país

A MRV Engenharia, maior construtora da América Latina, faz saber aos interessados a abertura de mais de 400 vagas de emprego para o seu quadro de funcionários, conforme o site oficial de vagas de empresa.

Desde 1979 no mercado imobiliário, a MRV Engenharia é a maior construtora do país no segmento de imóveis para a classe média e média baixa, além de ser a única que oferece casas e apartamentos em mais de 155 cidades do Brasil.

“Construir a casa própria do brasileiro é a maior vocação da MRV Engenharia, e por meio dos seus 25 mil colaboradores a construtora já transformou a vida de mais de 1 milhão de pessoas. A trajetória de sucesso da companhia só é possível pelo time comprometido com a realização do sonho da casa própria e com a melhoria da qualidade de vida das comunidades onde atuamos,” diz a empresa.

“Somos pautados por valores éticos, trabalhamos com transparência, pensamos como o cliente, dividimos o sucesso e prezamos pela sustentabilidade e geração de valor para os acionistas. Quer fazer parte dessa história? Conheça as oportunidades, cadastre seu currículo e venha integrar o nosso time de realizadores,” conclui.

Cargos

Assistente de Vendas

Consultor Imobiliário

Analista de Custos e Preços

Supervisor de Contas

Corretor de Imóveis

Promotor de Vendas

Vendedor

Consultor Comercial

Gerente de Loja

Auxiliar de Produção

Requisitos (variam para cada vaga)

Ensino Médio Completo

Ensino Superior Completo

Habilitação para dirigir (Categoria A, Categoria B)

Veículo próprio

Aplicações de Escritório: Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word

Benefícios (variam para cada vaga)

Assistência médica

Assistência odontológica

Participação nos lucros

Vale-alimentação

Vale-refeição

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão confirmar participação no site oficial da empresa (https://mrv.csod.com/ats/careersite/search.aspx?site=1&c=mrv).