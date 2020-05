Mudança de planos: Governo do Estado ‘trava’ retomada de treinos da dupla Gre-Nal

Ao longo da última semana, Grêmio e Internacional, cada qual com seus respectivos planejamentos e protocolos de segurança, deram passos importantes para a retomada de suas atividades e treinamentos. Contudo, na noite deste sábado (9), veio a notícia que deve alterar todos planos montados pelos gigantes gaúchos para as próximas semanas.

Gremio v Internacional – Copa CONMEBOL Libertadores 2020

Em entrevista coletiva virtual, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, anunciou um novo decreto relativo à política de isolamento no Estado e medidas de segurança a serem adotadas nas próximas semanas para a contenção do coronavírus. O novo decreto divide o Estado em 20 regiões, classificadas em vermelho (risco alto), laranja (risco médio) e amarelo (risco baixo). Porto Alegre está na ‘zona laranja’, onde a práticas esportivas seguem vetadas.

“A rigor, com o novo decreto, os treinos deverão estar restritos. O decreto é sobre funcionamento do clube esportivo, e o funcionamento estará vedado nestas condições. Na bandeira laranja, a determinação é que se suspenda as atividades em clubes esportivos. Só podendo funcionar na bandeira amarela, o que deverá acarretar a suspensão das atividades dos treinos nos clubes esportivos”, afirmou o governador.

FBL-LIBERTADORES-GREMIO-INTER

Perguntado sobre a conclusão do Campeonato Gaúcho, o governador deu um parecer pessimista: “Parece difícil porque não conseguimos assegurar uniformidade no Estado, e concentrar o campeonato em uma região geraria um custo e uma dificuldade para operação, mas é uma decisão da própria FGF”, concluiu.

